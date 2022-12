Nghệ An tìm nhà đầu tư làm khu dân cư xứ Vườn Cau hơn 370 tỷ đồng

Nghệ An sắp làm dự án khu dân cư hơn 370 tỷ đồng tại KKT Đông Nam.

Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An vừa thông báo mời nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án khu dân cư xứ Vườn Cau tại xóm 2, xóm 9A và xóm 11B, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Dự án này đã được Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư theo quyết định số 309/QĐ-KKT ngày 28/10/2022 theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án có mục tiêu xây dựng khu dân cư để phát triển quỹ đất ở tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía bắc (trừ khu công nghiệp Thọ Lộc) khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được UBND tỉnh phê; tạo dựng quỹ đất ở với hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện đồng bộ các khu chức năng thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Dự án có tổng vốn đầu tư 372,549 tỷ đồng, được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 48.676 m2, quy mô dân số dự kiến 650 người, sơ bộ cơ cấu sản phẩm gồm nhà ở xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài 159 căn nhà ở liền kề với tổng diện tích 26.758,6 m2.

Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trước 9h56 ngày 12/1/2023.

Được biết, khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007, có diện tích 18.826,47ha. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015 bổ sung 750ha dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An vào khu kinh tế Đông nam Nghệ An. Đến nay, khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được mở rộng diện tích lên 20.776,47ha thuộc địa bàn các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai và thị xã Cửa Lò.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn