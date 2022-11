Nghệ An “đại phẫu” các dự án chung cư - Bài 1: Hàng loạt chung cư “dính” sai phạm

Qua đó, sẽ phát hiện tồn tại và xử lý dứt điểm các sai phạm trong công tác xây dựng và quản lý chung cư của địa phương này hiện nay.

Hẳn nhiều người ở TP. Vinh còn nhớ, đầu năm 2018, Chung cư PVNC2 – CT02 ở số 6, đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Bình, TP Vinh bị chậm tiến độ bàn giao 2 năm. Do không thể đợi thêm gần 80 hộ dân đã dọn đến ở.

Mặc dù đã vào ở nhưng người dân phải đối diện với nguy cơ mất an toàn rất cao, khi chủ đầu tư tòa nhà này vẫn chưa thi công hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống tăng áp cầu thang, hệ thống hút khói, máy bơm chữa cháy, họng nước chữa cháy ngoài nhà, họng tiếp nước; chủ đầu tư cũng chưa lắp đặt bình chữa cháy, hệ thống chống sét…Mặc dù, cảnh sát PCCC đã 2 lần kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở và lập biên bản vi phạm yêu cầu chủ đầu tư khắc phục nhưng chủ đầu tư vẫn không có động thái nên Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An đã đề xuất với UBND tỉnh này xử phạt chủ đầu tư về những vi phạm và đình chỉ việc khai thác sử dụng chung cư.

Thời điểm (năm 2018) khi người dân vào ở, nhiều hạng mục, thiết bị PCCC của Chung cư PVNC2 – CT02 ở số 6, đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Bình, TP. Vinh vẫn chưa lắp đặt

Chưa hết, trong quá trình thi công, Sở Xây dựng Nghệ An đã hai lần đến kiểm tra dự án và phát hiện có những sai sót về mặt thiết kế, như ở cầu thang, lối lên xuống.

Còn Chung cư Bông Sen ở khối 1, phường Quang Trung, TP Vinh được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng năm 2011. Quy mô diện tích 616 m2, với 22 tầng nổi, 1 tầng hầm. Trong đó, từ tầng 1 đến tầng 5 sử dụng làm trung tâm thương mại, từ tầng 6 đến tầng 21 sử dụng làm chung cư. Hiện có hơn 100 căn hộ đã được đưa vào sử dụng.

Trước đây, do diện tích từ tầng 3 đến tầng 5 không thể dùng vào mục đích thương mại nên chủ đầu tư đã tự tiện bán căn hộ cho khách hàng mua ở. Sau đó, xin điều chỉnh công năng của một số tầng thấp để chuyển mục đích thương mại sang sử dụng căn hộ.

Tại Kết luận Thanh tra số 551/KL-UBND, ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Nghệ An trước đây, chỉ các lỗi vi phạm của Chung cư Bông Sen Tower như: thay đổi công năng sử dụng, thay đổi thiết kế so với ban đầu; các tầng: 1, 2, 3, 4, 5 của chung cư này theo thiết kế là dùng để làm các trung tâm thương mại, nhà sinh hoạt chung nhưng chủ đầu tư đã xây thành các căn hộ cho dân ở.

Đến năm 2018 (sau 6 năm vào sinh sống), hơn 100 hộ dân sinh sống tại chung cư Bông Sen Tower vẫn chưa có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Chung cư Bông Sen ở phường Quang Trung, TP. Vinh từng thay đổi công năng sử dụng, thay đổi thiết kế so với ban đầu.

Đó mới chỉ là 2, trong số hàng chục chung cư từ trước tới nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có sai phạm trong đầu tư xây dựng, sử dụng. Theo thống kê, từ năm 2016 đến năm 2020, UBND tỉnh đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các dự án chậm tiến độ. Trong đó, có 4 đoàn do Sở Xây dựng chủ trì đã kiểm tra 110 dự án.

Qua các đợt kiểm tra, Sở này đã tham mưu UBND tỉnh thu hồi, chấm dứt hoạt động và hủy bỏ các văn bản pháp lý có liên quan đối với 11 dự án nhà ở chậm tiến độ triển khai với tổng diện tích đất khoảng 510 ha (TP. Vinh 7 dự án; TX. Thái Hòa 2 dự án; TX. Hoàng Mai 1 dự án; huyện Quỳnh Lưu có 1 dự án).

Năm 2019, các đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quản lý sử dụng chung cư và nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh, với 72 dự án chung cư cao tầng. Qua thanh tra, có 8 chung cư thi công sai số tầng so với quy hoạch được phê duyệt; thay đổi kiến trúc mặt ngoài chung cư; không bố trí hoặc không thi công phòng sinh hoạt cộng đồng theo đúng thiết kế; không lắp đặt lan can bảo vệ đường xuống dốc tầng hầm; bể chứa nước trên mái hệ thống neo giữ và kết cấu sàn mái chưa đảm bảo chắc chắn, an toàn… Có 13/72 chung cư chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, chấp thuận công tác nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành nhưng đã đưa vào khai thác sử dụng.

Chung cư Vinaconex 9 – C.T.B ở xóm 19, xã Nghi Phú, TP. Vinh sẽ nằm trong danh sách thanh tra đợt này

Kết luận Thanh tra số 551/KL-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Nghệ An đã phát hiện 21 dự án chung cư có sai phạm về năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu thi công; 26 dự án chung cư vi phạm năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu giám sát; 17 dự án chung cư vi phạm quản lý vật liệu đầu vào; 33 chung cư, chủ đầu tư chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người mua; 34 chung cư chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư; 72/72 chung cư chưa nghiệm thu xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành…

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An để xảy ra các sai phạm, đầu tiên lỗi thuộc về chủ đầu tư. Bên cạnh đó, có trách nhiệm tham mưu, quản lý của ngành xây dựng, trách nhiệm quản lý trật tự đô thị của địa phương.

