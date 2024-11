Nghệ An 'thúc' tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hơn 2 tỷ USD

Dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập tại Nghệ An, với công suất 1.500MW, đang được UBND tỉnh Nghệ An kích hoạt kêu gọi đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án này là tại thôn Đồng Minh và Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai. Tổng vốn đầu tư của dự án ước tính lên tới 2,15 tỷ USD và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu khí LNG dự kiến khoảng 1,15 triệu tấn mỗi năm, là dự án có quy mô đầu tư lớn nhất tại Nghệ An từ trước đến nay.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ra văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở như: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, cùng Ban quản lý KKT Đông Nam và UBND thị xã Hoàng Mai, sớm triển khai thực hiện Nghị quyết số 74 của HĐND tỉnh để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trong khu vực.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ định Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan dựa trên Nghị quyết số 74 và các chỉ thị từ Trung ương và tỉnh liên quan đến dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập. Nhiệm vụ là thực hiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy trình và quy định đã đề ra.

Ảnh minh hoạ. Đồ hoạ: Tuấn Anh

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã trình HĐND tỉnh phê duyệt danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập. Khu đất dành cho dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 210 ha, bao gồm 60 ha đất và 150 ha diện tích sử dụng mặt nước, tại các thôn Đồng Minh và Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Được biết, Dự án Trung tâm Nhiệt điện Quỳnh Lập đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch từ năm 2009 với diện tích 283 ha và quy mô 2.400MW thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Dự án được đầu tư theo 2 giai đoạn: Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 và Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 2, với giai đoạn 1 có tổng mức vốn đăng ký khoảng 2,2 tỷ USD, công suất 1.200MW do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án đã được khởi công xây dựng vào năm 2015 nhưng đã "treo" trong một thời gian dài không triển khai. Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị Chính phủ cho phép dừng thực hiện để chuyển thành dự án Nhiệt điện khí LNG.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập dự kiến có công suất 1.500 MW (gồm 2 tổ máy x 750MW). Dự án có quy mô gồm, nhà máy điện khí (gồm: nhà máy điện khí, sân phân phối 500 kV để truyền tải điện, các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhà máy điện), hệ thống bến cảng cho tàu khoảng 100.000 - 150.000 DWT, kho khí LNG và hệ thống tái hóa khí. Dự án có nhu cầu nhiên liệu nhập khẩu khí LNG khoảng 1,15 triệu tấn/năm.

Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập được xem là một trong các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên thuộc danh mục kèm theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) và Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Dự án dự kiến đưa vào vận hành thương mại giai đoạn trước năm 2030.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: nhadautu.vn