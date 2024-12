Nghệ An: Hiệp đồng tuyển quân năm 2025

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện cơ quan Quân khu 4; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và chỉ huy các đơn vị nhận quân.

Trong những năm qua, các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã quán triệt nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu và UBND tỉnh. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và đúng quy định pháp luật, góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng được nâng cao.





Đại tá Trần Võ Việt, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, tỉnh Nghệ An thực hiện tuyển chọn và bàn giao công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó, có 887 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; tỷ lệ sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt trên 77%; trình độ văn hóa từ đại học, cao đẳng đạt trên 5,5%. Đặc biệt, không có trường hợp bù đổi, loại trả, và công tác giao nhận quân được thực hiện chặt chẽ, an toàn, đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức, biên chế của Quân đội. Năm 2025, tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ công tác tuyển quân, đảm bảo tính dân chủ, công bằng, công khai và chất lượng.





Các đơn vị ký biên bản hiệp đồng tuyển quân năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Võ Việt nhấn mạnh phương hướng và nhiệm vụ của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025; yêu cầu các địa phương và đơn vị nhận quân tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp đồng bộ, hiệu quả. Các bên cần thống nhất thời gian thâm nhập, xét duyệt hồ sơ, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ đúng quy định. Ngoài ra, cần có giải pháp quản lý chặt chẽ công dân sau khi phát lệnh và tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Các địa phương thực hiện công tác khám tuyển.

Tại hội nghị, các đơn vị nhận quân và địa phương giao quân đã ký biên bản hiệp đồng tuyển quân năm 2025, đồng thời triển khai các nội dung ký kết để đảm bảo công tác giao quân đạt hiệu quả cao nhất.

Tác giả: TRỌNG KIÊN

Nguồn tin: baoquankhu4.com.vn