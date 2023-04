Bế mạc giải vô địch kéo co Quốc gia lần thứ XI

Tới tham dự giải có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Phó ban tổ chức giải; Võ Thanh Lịnh – Quyền Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; Nguyễn Hữu Phương – Trưởng phòng Quản lý TDTT thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; Hoàng Thanh Sơn – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã Cửa Lò; Trần Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò, cùng đông đảo vận động viên thi đấu.

Với tinh thần đoàn kết, nhiều trận đấu hay, hấp dẫn thu hút đông đảo khán giả, người hâm mộ theo dõi và cổ vũ. Sau 8 ngày tranh tài, từ ngày 14 – 22/4/2023, Ban tổ chức đã trao các hạng nhất, nhì, ba cho các nội dung thi đấu theo hạng cân nam, nữ và hỗn hợp nam nữ. Theo đó, đội Đắk Lắk nhất toàn đoàn với 7 huy chương vàng, 01 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; Nhì toàn đoàn thuộc về đội TP Hồ Chí Minh với 5 huy chương vàng; 7 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; về thứ ba là đội Thái Nguyên với 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Đội Nghệ An cũng giành 3 huy chương vàng cho giải kéo co toàn quốc năm nay.

Giải kéo co Quốc gia lần thứ XI được tổ chức tại thị xã Cửa Lò là dịp để quảng bá du lịch xứ Nghệ trong đó có biển Cửa Lò đến đông đảo du khách thập phương.

Tác giả: Nguyễn Hương

Nguồn tin: cualo.vn