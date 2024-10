Nghệ An ban hành quy định mới về bồi thường GPMB, có trường hợp được thưởng 5-10 triệu đồng

Ngày 8/10, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 30/9 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2024; thay thế Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh.

Điều kiện, tỷ lệ để được bồi thường bằng đất thương mại dịch vụ khi Nhà nước thu hồi đất ở

Theo Quy định, thửa đất sử dụng để bồi thường phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc Quy hoạch vùng hoặc Quy hoạch phân khu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có hạ tầng đã được đầu tư hoàn chỉnh, đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB).

Địa phương có điều kiện về quỹ đất thương mại dịch vụ (với hình thức thu tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian gian thuê) để đáp ứng cho tất cả các đối tượng đủ điều kiện trong cùng 01 dự án trên cùng địa bàn cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi, trong đó ưu tiên vị trí thuận lợi cho đối tượng là người có công với cách mạng.

Người có đất bị thu hồi đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó tổng diện tích thu hồi tối thiểu trong 01 dự án như sau: Đất ở của tổ chức kinh tế là 1.000 m2; Đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là 500 m2.

Tỷ lệ quy đổi: Diện tích đất thương mại dịch vụ được bồi thường tối đa bằng 1,5 lần diện tích đất ở bị thu hồi.

Điều kiện, tỷ lệ để được bồi thường bằng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Thửa đất sử dụng để bồi thường phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc Quy hoạch vùng hoặc Quy hoạch phân khu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB.

Địa phương có điều kiện về quỹ đất ở để đáp ứng cho tất cả các đối tượng đủ điều kiện trong cùng 01 dự án trên cùng địa bàn cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi, trong đó ưu tiên vị trí thuận lợi cho đối tượng là người có công với cách mạng.

Người có đất bị thu hồi đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó tổng diện tích thu hồi tối thiểu của mỗi loại đất trong 01 dự án như sau: Đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm hoặc đất trồng cây lâu năm hoặc đất nuôi trồng thủy sản hoặc đất làm muối) là 3.000 m2.

Huyện Đô Lương, Nghệ An tổ chức cưỡng chế thu hồi đất

Trường hợp đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở (không tính diện tích đất sử dụng do có hành vi vi phạm và chỉ áp dụng đối với trường hợp thu hồi toàn bộ thửa đất ở có đất nông nghiệp): Trên địa bàn thành phố Vinh, các thị xã là 500m2; trên địa bàn các huyện là 1.000 m2.

Đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất không bao gồm đất có hiện trạng là rừng tự nhiên) là 50.000 m2.

Tỷ lệ quy đổi: Trường hợp thu hồi đất nông nghiệp không cùng thửa đất ở: Diện tích đất ở được bồi thường tối đa bằng 0,1 lần diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi hoặc bồi thường bằng 01 lô đất ở tại khu quy hoạch chia lô đất ở.

Trường hợp thu hồi đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất không bao gồm đất có hiện trạng là rừng tự nhiên): Diện tích đất được bồi thường tối đa bằng 0,006 lần diện tích đất lâm nghiệp bị thu hồi theo quy định hoặc bồi thường bằng 01 lô đất ở tại khu quy hoạch chia lô đất ở.

Điều kiện, tỷ lệ để được bồi thường bằng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Thửa đất sử dụng để bồi thường phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc Quy hoạch vùng hoặc Quy hoạch phân khu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB.

Địa phương có điều kiện về quỹ đất ở để đáp ứng cho tất cả các đối tượng đủ điều kiện trong cùng 01 dự án trên cùng địa bàn cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi, trong đó ưu tiên vị trí thuận lợi cho đối tượng là người có công với cách mạng.

Người có đất bị thu hồi đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó tổng diện tích thu hồi tối thiểu của mỗi loại đất trong 1 dự án tối thiểu là 1.000 m2.

Tỷ lệ quy đổi: Diện tích đất ở được bồi thường tối đa bằng 0,1 lần diện tích đất bị thu hồi quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 của Quy định này hoặc bồi thường bằng 01 lô đất ở tại khu quy hoạch chia lô đất ở.

Khi thực hiện các nội dung trên mà có phát sinh chênh lệch giá trị giữa tiền bồi thường, hỗ trợ về đất với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp khi được giao đất, thuê đất thì xử lý theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP.

Trường hợp cấp huyện có điều kiện về quỹ nhà ở tái định cư thì UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh quyết định cho từng dự án cụ thể.

Tại Quyết định này cũng quy định hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân; bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất khi xây dựng công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn; Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất.

Quyết định cũng quy định việc bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở và hỗ trợ thuê nhà ở cho người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ; Bồi thường, hỗ trợ do phải di dời mồ mả; Bồi thường chi phí di chuyển tài sản cho chủ sở hữu nhà ở có công trình, hỗ trợ để phá dỡ, tháo dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất; Hỗ trợ thuê nhà ở cho người có đất ở bị thu hồi, hỗ trợ thuê địa điểm kinh doanh; Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất.

Đáng chú ý, tại Quyết định này cũng đã Quy định cơ chế thưởng đối với người có đất ở gắn liền với nhà ở bị thu hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế bị thu hồi toàn bộ thửa đất ở gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng bàn giao mặt bằng trước thời hạn theo quy định của pháp luật thì được thưởng với mức sau: Trường hợp bàn giao mặt bằng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày chi trả tiền được ghi trong thông báo (Giấy nhận tiền) lần 1 thì được thưởng 10.000.000 đồng/trường hợp, đồng thời được ưu tiên chọn lô đất tái định cư hoặc lô đất có thu tiền sử dụng đất (Nếu đủ điều kiện theo quy định). Trường hợp bàn giao mặt bằng trong thời hạn 6-10 ngày kể từ ngày chi trả tiền được ghi trong thông báo (Giấy nhận tiền) lần 1 và có lý do chính đáng được thưởng 5.000.000 đồng/trường hợp.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn