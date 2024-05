Ngăn người đàn ông hút thuốc trong thang máy, người phụ nữ bị tấn công

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được cư dân mạng đăng tải cho thấy vào khoảng 19h ngày 23/5, một người đàn ông đang hút thuốc trong thang máy thì một người phụ nữ bước vào. Người này đứng giữa cửa thang máy và nói chuyện với người đàn ông đang hút thuốc rồi chỉ vào một biển báo trong thang máy. Hơn 20 giây sau, người phụ nữ vẫn đứng giữa cửa thang máy, người đàn ông bước tới dùng vai đẩy người phụ nữ ngã xuống đất.

Theo người đăng tải clip, vụ việc xảy ra tại khu chung cư Weizeyuan, quận Yuelu, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cô đã gọi cảnh sát và Sở cảnh sát Yuelu đã nhận được cuộc gọi.

Nhân viên chung cư cho biết, vào tối ngày 23/5, hai người trong clip đã xảy ra mâu thuẫn. Sau vụ việc, Sở cảnh sát Yuelu đã can thiệp. Mọi thang máy trong khu dân cư đều có biển cấm hút thuốc..

Nhân viên Sở cảnh sát Yuelu xác nhận rằng họ đã cử cảnh sát đến sau vụ việc. Sự việc đã được giao cho cơ quan công an xử lý.

