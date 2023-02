Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban, các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo PCCC và CHCN tỉnh; các đồng chí Thành viên Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo PCCC và CHCN tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Tỷ lệ điều tra nguyên nhân các vụ cháy đạt 98,65%

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Duy Thanh báo cáo

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Duy Thanh cho biết: Trong năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 81 vụ cháy, làm 04 người chết, thiệt hại về tài sản khoảng 6,2 tỷ đồng (so với năm 2021, giảm 04 vụ, giảm 02 người chết, tài sản thiệt hại tăng 1,3 tỷ đồng). Trước tình hình cháy, nổ, sự cố, thiên tai bão, lũ diễn biến phức tạp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo PCCC và CHCN tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và chương trình công tác đã đề ra. Qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ban Chỉ đạo PCCC và CHCN tỉnh đã tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo công tác PCCC&CNCH; chỉ đạo triển khai nhiều đợt cao điểm về PCCC và CNCH, không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tỷ lệ điều tra nguyên nhân các vụ cháy đạt cao (98,65%); trực tiếp cứu được 26 người, hướng dẫn cho hàng trăm người thoát nạn, ước tính tài sản cứu được lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, đã tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn, áp lực công tác đảm bảo ANTT, tập trung chỉ đạo cao độ, quyết liệt, sát sao hàng ngày, hàng tuần với những giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời để thực hiện hiệu quả cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở kinh doanh Karaoke, quán Bar, Vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về an toàn PCCC&CNCH với hình thức đa dạng, phong phú, với nhiều đổi mới, tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tham gia đảm bảo an toàn PCCC và CNCH của cán bộ và nhân dân.

Phong trào bảo vệ toàn dân PCCC tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng; xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Trong năm 2022 có 100 tập thể được công nhận gương điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an toàn PCCC; 35 lượt tập thể, hơn 100 lượt cá nhân đạt thành tích trong công tác PCCC&CNCH được Chính phủ, Bộ Công an, UBND các cấp biểu dương, tặng Bằng khen, Giấy khen. Các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các mối quan hệ phối hợp, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, góp phần nâng cao công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chất lượng, đúng tiến độ các chỉ tiêu nhiệm vụ về công tác PCCC trong tình hình mới

Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Đức Ánh đề xuất cần lựa chọn đơn vị có năng lực để đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp; đồng thời quản lý tốt hoạt động phòng chống cháy nổ tại các cụm công nghiệp

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Thị Nhung đề nghị bố trí thêm kinh phí thực hiện công tác PCCC rừng trên địa bàn

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo những kết quả đã đạt được; đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các mặt công tác PCCC và CHCN theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới về việc chấp hành các quy định pháp luật trong đầu tư xây dựng, xử lý các công trình không đảm bảo PCCC; công tác cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và CHCN với nhiều hình thức đa dạng, phong phú...

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Công Lợi đánh giá thực trạng và giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục





Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền dễ hiểu, dễ tiếp thu cho mọi tầng lớp nhân dân

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CHCN tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo PCCC và CHCN tỉnh tập trung chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời, thực hiện tốt công tác PCCC và CHCN trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CHCN. Đặc biệt, bám sát và quyết tâm thực hiện chất lượng, đúng tiến độ các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2023 tại Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 1/2/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CHCN; tổ chức rà soát, điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng công tác PCCC trên địa bàn; tiếp tục kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC; kiện toàn, củng cố, xây dựng và duy trì lực lượng PCCC dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành đảm bảo hoạt động hiệu quả, thực chất.

Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CHCN vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu, bằng các giải pháp cụ thể cho mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình bảo đảm về PCCC và CHCN tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn