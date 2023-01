Nghệ An: Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, nhiều doanh nghiệp bị xử phạt

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần An Lộc Nghệ An, địa chỉ đóng tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, thuộc xã Hưng Đông, thành phố Vinh do ông Nguyễn Như Hoành làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo Quyết định 207/QĐ-XPHC, công ty đã đưa công trình xưởng sản xuất đồ gỗ vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, quy định tại Khoản 5 Điều 38, Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Với hành vi vi phạm này, công ty bị xử phạt 90.000.000 đồng, đồng thời buộc thực hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã lập và các tài liệu trong hồ sơ vụ việc, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 82.000.000 đồng đối với Công ty TNHH Nissan Vinh (ở địa chỉ 186, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh) do bà Nguyễn Thị Kim Liên làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

Công ty này đã đưa công trình vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, quy định tại Khoản 4 Điều 38, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ (với mức phạt 80.000.000 đồng) và sử dụng người chưa được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy làm lực lượng chữa cháy cơ sở; quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 46, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ (mức phạt 2.000.000 đồng). Biện pháp khắc phục hậu quả buộc công ty thực hiện nghiêm túc về phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 38, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP.

Cùng với đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Bảy Hằng (ở địa chỉ xóm 9, xã Viên Thành, huyện Yên Thành) do ông Đặng Trọng Bảy làm Giám đốc, đã thực hiện hành vi đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, quy định tại Khoản 5 Điều 38, Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Với hành vi này, công ty bị xử phạt 90.000.000 đồng, đồng thời buộc thực hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Liên quan thực hiện việc kiểm tra, xử lý theo quy định về phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định đình chỉ đối với 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Vinh, các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành 6 quyết định đình chỉ và 16 quyết định tạm đình chỉ cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy vì vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng