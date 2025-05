Nam thanh niên phát tán “clip nóng” để làm nhục người yêu cũ

Cơ quan Công an nhận trình báo của chị L. (là người yêu cũ của Khởi), trú tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn trình báo về việc đối tượng này có hành vi gửi các video, clip nhạy cảm giữa chị L. và Khởi cho mẹ của người yêu hiện tại của chị L.

Đối tượng Hoàng Văn Khởi

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn tiến hành xác minh, triệu tập Hoàng Văn Khởi để làm việc. Tại cơ quan Công an, Khởi khai nhận: Khởi và chị L. có quan hệ tình cảm từ năm 2021, quá trình quen biết, yêu và chung sống Khởi thường sử dụng điện thoại di động để quay video cảnh “nóng” giữa hai người và lưu giữ lại. Khoảng tháng 6/2024, khi phát hiện L. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Khởi đã lén kiểm tra điện thoại của L. phát hiện trong điện thoại cũng lưu giữ nhiều clip với nội dung nhạy cảm. Do đó, Khởi đã sao lưu các clip đó vào điện thoại của mình với ý định dùng để níu kéo tình cảm. Tuy nhiên, hai người đã chấm dứt tình cảm vào tháng 6/2024.

Đến tháng 2/2025 khi thấy L. đăng ảnh đi chơi với người đàn ông khác, Khởi đã gửi 2 clip “nóng” cho mẹ của bạn trai mới của chị L. qua ứng dụng facebook với mục đích để người yêu cũ mất thể diện với gia đình bạn trai. Sau đó, Khởi cũng đã nhắn tin, gửi ảnh chụp màn hình hiển thị nội dung clip nhạy cảm của hai người cho chị L. để trêu chọc.

Cơ quan Công an xác định, hành vi phát tán video, clip nhạy cảm cho người khác qua mạng xã hội nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, nhân phẩm chị L. của Hoàng Văn Khởi đủ yếu tố cấu thành tội “Làm nhục người khác” quy định tại Khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Công Luận

Nguồn tin: Báo VOV