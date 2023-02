Nam sinh để lại dép và giấy xin lỗi trên cầu rồi... đi chơi khiến cả trăm người hốt hoảng tìm kiếm

Chiều 8/2, người dân đi qua cầu Chợ Cầu (xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bất ngờ phát hiện một tờ giấy và đôi dép đặt trên thành cầu. Khi đến gần xem, người dân thấy trên tờ giấy có ghi dòng chữ "con xin lỗi cha mẹ, ký tên Hoàng Văn Canh Dần".

Tờ giấy ghi lời xin lỗi cha mẹ và đôi dép để lại trên cầu khiến nhiều người nghĩ nạn nhân đã nhảy cầu tự tử.

Sau khi nhìn ngó xung quanh không thấy ai, người dân nghi ngờ nạn nhân này đã nhảy cầu tự tử nên lập tức tìm kiếm xung quanh đồng thời trình báo sự việc lên Công an xã Hưng Trung để giúp đỡ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Cả trăm người dân sau đó cũng đã đến hỗ trợ tìm kiếm khu vực dưới chân cầu, khu vực dòng sông và xung quanh cầu.

Công an lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Trong quá trình tìm kiếm, người dân đã nhờ một số nhà dân xung quanh phát lại camera an ninh để kiểm tra điều gì đã xảy ra với nạn nhân.

Thật bất ngờ khi kiểm tra camera cho thấy, đây chỉ là trò đùa của một nhóm học sinh.

Rất đông người dân đến tìm kiếm nạn nhân.

Qua đoạn video từ camera an ninh ghi lại cho thấy, khoảng 14h16' chiều 8/2, một nhóm 3 học sinh đi xe đạp điện đến cầu Chợ Cầu. Sau khi đứng chơi một lúc, nhóm này đặt tờ giấy và đôi dép lại rồi lập tức phóng xe bỏ đi.

Từ thông tin quan trọng này, lực lượng công an xã và người thân cháu bé lập tức đi tìm kiếm. Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, lực lượng công an xã và người dân đã tìm thấy nhóm 3 cháu bé này đang chơi ở khu vực làng khác trên địa bàn xã. Công an xã sau đó đã đưa các cháu về bàn giao lại cho gia đình.

Khi trích xuất camera an ninh phát hiện cháu bé này không nhảy cầu mà chỉ dọa gia đình và đánh lừa mọi người.

Được biết, cháu bé viết tờ giấy và đặt đôi dép lại trên cầu để đánh lừa mọi người như một vụ nhảy cầu là Hoàng Văn Canh Dần (SN 2010, trú xóm 9A, xã Hưng Trung).

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Hưng Trung cho biết, ban đầu sự việc đã khiến người dân hốt hoảng đi tìm. Khi biết đây chỉ là trò đùa người dân vừa mừng cho gia đình cháu bé, vừa lo vừa bực.

Hiện công an đã tìm thấy và đưa cháu bé về bàn giao cho gia đình.

"Cháu bé này rất nghịch ngợm. Hiện công an xã đã tìm thấy và đưa cháu về cho gia đình dạy dỗ", ông Hải nói và cho biết, mục đích của cháu bé viết giấy đặt lại trên cầu như một vụ tự tử là để dọa gia đình và bố mẹ.

Tác giả: Cảnh Huệ - Phú Hưng

Nguồn tin: Báo Tiền phong