NAFF và Vietfootball dự định phối hợp tổ chức Giải Bóng đá 7 người VPL

Sáng 11/1, Liên đoàn Bóng đá Nghệ An tổ chức buổi lễ tổng kết hoạt động năm 2024 và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2025.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Hoàng Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An và các lãnh đạo, thành viên Ban chấp hành của Liên đoàn Bóng đá Nghệ An cùng đại diện một số nhà tài trợ, đại diện các đội bóng được vinh danh trong năm 2024.

Trong báo cáo tổng kết, ông Trần Trung Tuyế, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Nghệ An nêu bật những thành tích đáng chú ý của Liên đoàn trong năm qua. Liên đoàn đã phối hợp với Công ty CP Bóng đá Sông Lam Nghệ An và Hội Cổ động viên Sông Lam Nghệ An tổ chức và cổ vũ các trận đấu bóng đá trên Sân vận động Vinh và nhiều sân khác trên toàn quốc. Đồng thời, Liên đoàn hỗ trợ công tác trọng tài cho chương trình Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh và tổ chức lớp tập huấn trọng tài bóng đá nâng cao vào tháng 5/2024.

Ngoài ra, Liên đoàn đã tổ chức thành công Giải Vô địch bóng đá sân 7 Nghệ An S2 năm 2024 Cup Fujiland, bên cạnh phối hợp cùng một số đơn vị như Phủi Nghệ An, Nghệ An Football để tổ chức thành công giải Bóng đá U23 Nghệ An; giải Bóng đá thiện nguyện mùa xuân S1 và kêu gọi trao quà cho nhiều hoàn cảnh khó khăn tại miền núi.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An chụp ảnh cùng các thành viên BCH NAFF

Bên cạnh những kết quả đạt được, Liên đoàn Bóng đá Nghệ An cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong quá trình triển khai các hoạt động. Sự phối hợp giữa các thành viên trong Ban chấp hành chưa thực sự nhịp nhàng, hiệu quả hoạt động chưa cao do phần lớn các thành viên đều kinh doanh tự do và nhiều ngành nghề khác nhau. Kinh phí hoạt động của Liên đoàn chưa đảm bảo, chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, khiến việc triển khai các hoạt động gặp nhiều khó khăn. Nhiều ban của Liên đoàn hoạt động chưa hiệu quả và tinh thần trách nhiệm của một số thành viên chưa cao.

Ông Trần Trung Tuyến đã trình bày báo cáo về phương hướng nhiệm vụ của Liên đoàn trong năm 2025. Liên đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty CP Bóng đá Sông Lam Nghệ An tổ chức và cổ vũ các trận đấu bóng đá trên Sân vận động Vinh và các sân trên toàn quốc. Liên đoàn cũng sẽ phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổ chức các trận thi đấu bóng đá thiện nguyện và tổ chức lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên bóng đá tại Nghệ An. Đồng thời, Liên đoàn sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức các giải bóng đá phong trào.

Một thông tin đáng chú ý nữa được ông Lê Văn Giáp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nghệ An chia sẻ, trong năm 2025, Công ty Vietfootball, đơn vị tổ chức những giải đấu sân 7 hàng đầu nhũng năm qua như HPL, VPL… dự kiến sẽ mở rộng thêm khu vực Bắc Miền Trung với giải đấu mang tên Giải bóng đá 7 người quốc gia (VPL – S6) khu vực Bắc Miền Trung, và địa điểm diễn ra là tại TP Vinh.

“Năm 2025 có thể đánh dấu một bước ngoặt cho bóng đá sân 7 Nghệ An. Sau hơn 1 năm thành lập, NAFF đã chính thức trở thành thành viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đạt được uy tín nhất định. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để NAFF hợp tác với các đơn vị hàng đầu như Vietfootball nhằm mở rộng sân chơi mang tính hệ thống quốc gia:, ông Giáp nói.

Hiện tại, Giải Bóng đá 7 người (VPL) thuộc hệ thống Vietfootball đã có 3 cụm thi đấu lớn: miền Bắc, miền Nam và miền Trung & Tây Nguyên nếu kế hoạch thành hiện thực, sân chơi này sẽ có thêm một cụm thi đấu nữa là Bắc Miền Trung.

Theo dự kiến, Vietfootball và NAFF sẽ tổ chức VPL S6 khu vực Bắc Miền Trung tại TP Vinh trong năm 2025

Trong năm 2024, ban trọng tài của Liên đoàn Bóng đá Nghệ An đã có nhiều hoạt động tích cực và được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) biểu dương, đánh giá cao. Tại buổi tổng kết, ông Nguyễn Đình Thái, Trưởng ban Trọng tài NAFF đã nhấn mạnh những thành tựu nổi bật mà họ đã đạt được.

Cụ thể, ban trọng tài đã phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức thành công lớp trọng tài nâng cao vào tháng 3/2024 và mở lớp sơ cấp trọng tài vào tháng 5/2024. Nhiều cá nhân đã được công nhận với thành tích xuất sắc, như trọng tài Nguyễn Tuấn Minh được đôn lên làm việc tại V.League - giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam và trọng tài Dương Duy Dũng đã vượt qua đợt sát hạch cấp chứng chỉ VAR do FIFA tổ chức.

Những thành công này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của ban trọng tài NAFF trong năm qua, mà còn tạo động lực để họ tiếp tục cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Nghệ An nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung trong tương lai.

