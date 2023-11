Mỹ nữ Quảng Nam mặc váy ngắn trình diễn trên sân khấu gây tranh cãi

Á hậu Kiều Loan là một trong những người đẹp đa tài của showbiz Việt. Không chỉ xinh đẹp mà mỹ nhân sinh năm 2000 còn lấn sân vào lĩnh vực ca hát và đạt được một số thành công nhất định. Vừa qua Kiều Loan đã có một đêm diễn khá thành công ở một trường đại học, đoạn clip ghi lại tiết mục của cô nàng bất ngờ được lên hẳn nền tảng Douyin - Trung Quốc và nhận được nhiều lời khen từ khán giả xứ tỷ dân, nhiều bình luận khen ngợi cô tuy ốm nhưng theo dạng "có da có thịt" hay con gái Việt Nam da trắng, tóc nhiều và dài, thật sự rất xinh đẹp.

Đoạn clip nhận được nhiều chú ý từ khán giả.

Lona tự tin thể hiện ca khúc "tủ" của mình.

Người đẹp thoải mái giao lưu cùng khán giả.

Cô khoe nhan sắc rạng rỡ, thu hút.

Song ở quê nhà, màn trình diễn của Lona lại tạo nên nhiều tranh cãi, bắt nguồn từ chính trang phục cô chọn. Chiếc váy quá ngắn tuy khoe được đôi chân dài nhưng khi diễn ở một trường đại học lại là tiền đề làm "nổ" ra tranh luận. Một số bênh vực bảo là bộ cánh phù hợp, đúng với sự sôi động của bài hát, số khác lại cho là có thể tìm trang phục khác dài hơn để tránh những trường hợp nhạy cảm xảy ra.

Cô cần người phụ chỉnh lại trang phục do chiếc váy quá ngắn.

Khán giả Việt Nam "nổ" ra tranh cãi vì trang phục của người đẹp.

Song vẫn có ý kiến bênh vực, cho là trang phục rất đẹp không có vấn đề gì.

Theo dõi Lona có thể thấy, nhược điểm hình thể của cô nằm ở lưng dài hơn chân, phần bắp chân hơi to. Song biết rõ điều đó nên người đẹp đã tìm cách khắc phục từ việc ăn kiêng, tập yoga giữ dáng, nên thời điểm hiện tại, cô nàng thoải mái mặc các kiểu dáng váy ngắn khoe chân. Đi diễn liên tục và thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, Kiều Loan hẳn nhiên luôn sử dụng quần bảo hộ phía trong váy để tránh các trường hợp không hay.

Người đẹp thường xuyên mặc váy ngắn đi diễn.

Nhiều trang phục có thể gọi là rất ngắn, nhằm kéo tỷ lệ cơ thể cân đối.

Song cô luôn cẩn trọng mặc quần bảo hộ bên trong.

Người đẹp đã quá quen thuộc với việc xử lý tình huống.

