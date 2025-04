Một thành viên bảo vệ ANTT tại cơ sở bị đâm tử vong khi khống chế tên trộm

Vụ việc xảy ra lúc 18h 50 ngày 31/3, người dân khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch bắt giữ đối tượng Ngô Tấn Việt (SN 1987), ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đang có hành vi trộm cắp. Ngay sau đó người dân báo cho anh Nguyễn Thành Trung (SN 1999) ngụ khu phố Phước Kiểng là thành viên tham gia lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở đến xử lý.

Anh Trung gọi thêm 2 thành viên trong lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở là Phan Trần Ngọc Tấn (SN 2003) và anh Huỳnh Chí Phúc (SN 1989) đến hiện trường xác minh. Tại đây anh Phúc và anh Trung phát hiện Việt sử dụng xe máy biển số 60C1-245.60 đang bị người dân giữ lại. Lúc này, anh Phúc và Trung yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an thị trấn để làm rõ hành vi. Sau đó, anh Phúc điều khiển xe chở đối tượng và anh Trung ngồi sau đi về trụ sở.

Trên đường đi về trụ sở, đối tượng bất ngờ nhảy xuống xe giằng co, bỏ chạy. Anh Phúc giữ lại thì bị Việt dùng dao đâm 3 nhát vào vị trí ngực và bụng. Sau khi đâm anh Phúc, Việt bỏ trốn.

Công an thị trấn nhanh chóng đến hiện trường đưa anh Phúc đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Thành. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Phúc đã tử vong sau đó. Các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch truy xét phát hiện và bắt giữ Ngô Tấn Việt ngay trong đêm.

