Một ngôi nhà 3 tầng bị nghiêng, nguy cơ đổ trước công đường Vành đai 3, Tp.HCM

Chiều 23/3, lãnh đạo UBND Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang yêu cầu cơ quan chức năng phối hợp, làm rõ nguyên nhân liên quan tới sự cố ngôi nhà 3 tầng (kinh doanh tiệm vàng) trước khu vực đang thi công đường Vành đai 3, Tp.HCM, phường Bình Thắng, Tp.Dĩ An có hiện tượng nghiêng về phía trước.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 21/3, trong quá trình thi công công trình nút giao Tân Vạn, thuộc dự án đường Vành đai 3, Tp.HCM, một nhóm công nhân đang thi công hạng múc đào đường, làm cống thoát nước thì phát hiện ngồi nhà 3 tầng có dấu hiệu nghiêng đổ về phía trước.

Nhóm này ngay lập tức báo cáo chỉ huy công trình và sử dụng xe máy múc tại hiện trường để chống đỡ phía mặt tiền của tiệm vàng. Quanh khu vực trên cũng được phong toả, chính quyền địa phương nhanh chóng, phối hợp với đơn vị thi công để làm rõ nguyên nhân và lên phương án khắc phục.

Một ngồi nhà 3 tầng bị nghiêng, nguy cơ đổ trước công đường Vành đai 3, Tp.HCM.

Được biết, căn nhà trên có diện tích khoảng 100m2, nằm trong diện giải tỏa để làm đường Vành đai 3 TPHCM và đã bị thu hồi khoảng 3/4 diện tích. Phần diện tích còn lại được chủ nhà thi công, sửa chữa để sử dụng và kinh doanh với kết cấu 1 trệt 3 lầu, diện tích ngôi nhà khá mỏng manh.

Chiều ngày 23/3, ngôi nhà trên vẫn được 2 xe máy xúc chống đỡ ở phía trước, những thành viên trong ngồi nhà tạm thời được di dời đi nơi khác. Bên dưới phía trước căn nhà, hiện đang được đào múc thi công các hạng mục liên quan tới dự án đường Vành đai 3, Tp.HCM.

Dự án đường Vành đai 3, Tp.HCM nút giao Tân Vạn (qua địa phận tỉnh Bình Dương) là một trong những nút giao đặc biệt và phức tạp nhất của dự án này. Khu vực trên làm điểm "thắt nút" di chuyển kết nối Tp.HCM - Bình Dương - Đồng Nai.

Công trình trên được cơ quan chức năng xúc tiến xây dựng nhanh, thúc đẩy để sớm hoàn thiện các hạng mục. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, người dân quanh khu vực dự án đang phải vất vả để vào nhà vì công trường thi công.

Cụ thể, phần diện tích trước nhà hàng chục hộ dân đã bị đào sâu để làm cống thoát nước, khiến dãy nhà dân cao hơn mặt đường 3 - 4m. Việc đi lại trở nên khó khăn, mỗi nhà phải sắm thang để leo ra vào hàng ngày. Người dân rất mong mỏi công trình sớm hoàn thiện, trả lại mặt bằng để các hộ dân sinh sống bình thường trở lại.

Người dân phải bắc thang vào nhà vì công trình Vành đai 3 Tp.HCM đang thi công.

Dự án đường Vành đai 3 Tp.HCM đi qua 4 tỉnh, thành gồm Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và tỉnh Long An. Các đoạn qua Bình Dương có điểm đầu là nút giao Tân Vạn, điểm cuối tại cầu Bình Gởi với tổng chiều dài tuyến đường khoảng 26,6 km.

Dự án có quy mô đầu tư tám làn xe cao tốc có đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh công trình hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư (theo quyết định phê duyệt dự án) là hơn 19.000 tỉ đồng. Tổng diện tích đất thực hiện dự án khoảng 129,32 ha, với khoảng 1.496 trường hợp người dân bị ảnh hưởng.

Những vật dụng được người dân tận dụng để làm lối đi vào nhà.

Trước đó, vào ngày 12/3, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông (BQL dự án) đối với công trình đường Vành đai 3, Tp.HCM (đoạn qua tỉnh Bình Dương), công trình thi công nút giao thông Bình Chuẩn (phường Thuận Giao, Tp.Thuận An) thuộc gói thầu XL2 dự án đường Vành đai 3 Tp.HCM đoạn qua Bình Dương khối lượng thi công mới đạt 37,11% so với khối lượng thực hiện hợp đồng. Theo tiến độ thi công của dự án đến thời điểm hiện nay đang chậm tiến độ 4,59% so với kế hoạch đề ra.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang thực hiện việc thi công cọc khoan nhồi đạt 108/114cọc (94,74%); cọc đóng hầm kín nhánh C, D đạt 197/197 cọc (100%); thi công bệ mố đạt 12 bệ/14 bệ; thi công thân mố đạt 12/14 thân.

Với gói thầu XL2, BQL dự án cam kết sẽ hoàn thành khoảng 3km thuộc 2 gói thầu xây lắp XL2 (nút giao Bình Chuẩn) và gói thầu XL4 (cầu Bình Gởi) trong năm 2025 và phấn đấu đẩy tiến độ hoàn thành đạt 80% gói thầu XL1 (nút giao Tân Vạn) và gói thầu XL3 (đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn).

Đại diện BQL dự án cũng sẽ tập trung hoàn thành các đoạn tuyến đường Vành đai 3 Tp.HCM từ đường Mỹ Phước Tân Vạn đến Quốc lộ 1A và cầu cạn tuyến chính nút giao Tân Vạn trong tháng 12/2025.

Đồng thời các đơn vị, nhà thầu thi công phấn đấu đến tháng 6/2026 thông toàn tuyến đường Vành đai 3 Tp.HCM đoạn qua Bình Dương.

