Mẹ cháu bé 4 tuổi bị người lạ dắt đi cảm ơn cộng đồng, nói vụ việc 'do cô gái quý mến cháu'

Đồng Thị Hà Thu tại cơ quan chức năng - Ảnh: C.A

Sau khi con gái được tìm thấy an toàn, sức khỏe ổn định, trên trang Facebook cá nhân, chị Nguyễn Thị Thu Hoài - mẹ của cháu N.T.M. (cháu bé bị người lạ vào trường dắt đi) - đã đăng tải dòng cảm xúc. Chỉ sau hơn 2 giờ đã nhận được hàng trăm lượt bình luận của cộng đồng mạng.

Tìm thấy cháu bé bị người lạ vào trường dẫn đi, nghi phạm là cô gái 18 tuổi

Cảm ơn thông tin của cộng đồng mạng

Chị Hoài chia sẻ: "Qua sự việc ngày hôm qua của gia đình cháu, cháu có đăng thông tin tìm kiếm con trên các trang mạng và nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất nhiệt tình của quần chúng nhân dân, của cơ quan chức năng. Đến nay gia đình đã đưa cháu về nhà an toàn, mạnh khỏe!

Sự việc trên diễn ra là do cô gái quý mến cháu, đưa cháu đi chơi!".

Chị Nguyễn Thị Thu Hoài - mẹ của cháu N.T.M. (cháu bé bị người lạ dắt đi khỏi Trường mầm non Thiên Hương) đã đăng tải dòng cảm xúc trên Facebook cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Chị Hoài cũng không quên gửi lời "Cảm ơn cộng đồng mạng đã giúp em rất nhiều thông tin có ích. Cảm ơn tất cả mọi người ạ".

Trước đó theo Công an Hải Phòng, khoảng 16h30 ngày 13-1, Công an TP Thủy Nguyên nhận được đơn trình báo của gia đình cháu N.T.M. (4 tuổi, học sinh Trường mầm non phường Thiên Hương, TP Thủy Nguyên) sau khi cháu bị một người (chưa rõ lai lịch) đến trường đưa đi bằng xe taxi. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Công an chưa cung cấp nguyên nhân cháu bé bị người lạ dắt đi

Đến chiều ngày 14-1, người dân cùng Công an TP Thủy Nguyên và Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ Đồng Thị Hà Thu (18 tuổi, ở phường Hoàng Lâm, TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang đi cùng cháu N.T.M. ở địa bàn quận Ngô Quyền.

Liên quan đến vụ việc cháu bé bị người lạ dắt đi, theo báo cáo của Trường mầm non Thiên Hương, ngày 13-1, lớp 3A2 do cô giáo Bùi Thị Lương và Lã Thị Thu Huyền chủ nhiệm có 25/31 trẻ đi học, hai cô chăm sóc giáo dục và thực hiện đầy đủ các hoạt động theo quy chế chuyên môn.

Đến khoảng 15h45, cô Bùi Thị Lương xin phép về trước vì con mổ cấp cứu tại bệnh viện. Còn lại cô Lã Thị Thu Huyền thực hiện công tác chăm sóc và trả trẻ.

Khoảng 16h cùng ngày, một phụ nữ khoảng 20 - 25 tuổi vào lớp nói với cô giáo "cô ơi cho em đón T.M.", thế là cháu chạy ra theo người đó. Sau đó, người này và cháu ra tủ đồ của trẻ lấy đồ dùng cá nhân của cháu và đưa cháu về.

Cháu bé được Đồng Thị Hà Thu dẫn ra khỏi trường - Ảnh cắt từ clip

Khoảng 17h, mẹ cháu M. nhắn tin cho cô giáo hỏi ai đón cháu chưa, cô giáo bảo có cô đeo kính cận đón. Mẹ cháu gọi điện về cho người nhà kiểm tra xem có ai đón cháu chưa và báo lại là nhà không có ai đón.

Khoảng 17h35, giáo viên Lã Thị Thu Huyền gọi điện báo cáo sự việc cho hiệu trưởng nhà trường.

Cháu N.T.M. được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy ở đường Lương Khánh Thiện (Cầu Đất, Ngô Quyền) - Ảnh: M.X.H

Liên quan đến vụ việc, chiều 14-1, UBND TP Thủy Nguyên cũng đã có thông tin chính thức. Theo UBND huyện Thủy Nguyên, hồi 16h ngày 13-1, Đồng Thị Hà Thu đến Trường mầm non Thiên Hương (Thủy Nguyên) đưa cháu N.T.M. rời khỏi trường và đón taxi sang khu vực đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng).

Ngay sau khi nhận được tin báo, chủ tịch UBND TP Thủy Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức truy tìm. Đến 15h30 ngày 14-1, các lực lượng đã phối hợp với quần chúng nhân dân tìm được cháu N.T.M. và bàn giao lại cho gia đình. Cơ quan chức năng đang làm việc với Đồng Thị Hà Thu để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, thông tin cho biết Đồng Thị Hà Thu có biểu hiện bệnh lý tâm thần.

Hiện Công an thành phố Thủy Nguyên và Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ