Mấy tuổi thì nên ngừng nhận tiền lì xì?

Chị Thu Hà, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, từng rơi vào hoàn cảnh như vậy vào dịp Tết năm ngoái.

Cháu trai của chị năm ấy đã 23 tuổi. Theo thói quen nhiều năm, mỗi lần gặp cháu dịp Tết, chị Hà đều chuẩn bị sẵn một phong bao đỏ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đưa bao lì xì ra, chị chợt nhận ra sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt của cháu.

Chỉ đến lúc đó chị mới sực nhớ cháu đã tốt nghiệp đại học, đi làm được một thời gian, không còn là đứa trẻ để nhận tiền mừng tuổi như trước nữa.

Những tình huống dở khóc dở cười vì tiền mừng tuổi như vậy thực tế không hề hiếm. Không ít người lớn băn khoăn nên mừng tuổi đến bao nhiêu là vừa? Còn người nhận thì lại lúng túng nhận hay từ chối cho phải phép?

Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại mỗi dịp Tết trong nhiều gia đình, khiến bầu không khí vốn ấm áp đôi khi trở nên khó xử.

Vậy rốt cuộc, mấy tuổi nên ngừng nhận lì xì là hợp lý? Khi con cháu đã học đại học, thậm chí đã đi làm, có còn cần mừng tuổi nữa hay không?

Ý nghĩa ban đầu của tiền mừng tuổi

Ban đầu, tiền mừng tuổi mang ý nghĩa “áp tuế” – xua đuổi tà ma, cầu bình an. Về sau, phong tục này dần trở thành cách để người lớn gửi gắm lời chúc phúc, sự quan tâm dành cho con cháu trong năm mới.

Theo sử sách, tiền mừng tuổi xuất hiện từ thời Hán. Khi ấy, người lớn xâu tiền đồng bằng sợi chỉ đỏ, đặt dưới gối trẻ nhỏ với mong muốn trừ tà, tránh tai ương. Chính vì vậy, tiền mừng tuổi còn được gọi là “tiền áp tuế”.

Trải qua thời gian, ý nghĩa tâm linh ban đầu nhạt dần, nhường chỗ cho giá trị tinh thần là lời chúc may mắn, khỏe mạnh, học hành tấn tới, công việc hanh thông trong năm mới.

Theo quan niệm truyền thống, tiền mừng tuổi thường được trao cho con cháu đến khi trưởng thành. Ngày xưa, nam giới 20 tuổi làm lễ đội mũ, nữ giới 15 tuổi làm lễ cài trâm; còn ngày nay, mốc trưởng thành được xác định là 18 tuổi.

Vì thế, tại nhiều địa phương, 18 tuổi được xem là ranh giới kết thúc việc nhận tiền mừng tuổi. Sau độ tuổi này, dù tiếp tục học tập hay đã đi làm, con cháu thường không còn nhận lì xì.





Thực tế, không có một chuẩn chung áp dụng cho tất cả. Phong tục mừng tuổi ở mỗi nơi lại có những cách hiểu và giới hạn khác nhau.

Ở nhiều nơi, tiêu chí mừng tuổi thường gắn với tình trạng hôn nhân. Chỉ cần chưa lập gia đình, dù đã ngoài 30 tuổi, trong mắt người lớn vẫn được xem là trẻ và vẫn có thể nhận tiền mừng tuổi.

Chị Lan Anh, 30 tuổi, chia sẻ rằng mỗi lần về quê ăn Tết, điều khiến chị ngại nhất không phải là họp mặt đông người mà là nhận lì xì. Bởi trong lúc xung quanh toàn là trẻ nhỏ, việc một người phụ nữ chưa chồng nhận phong bao đỏ thường đi kèm những câu hỏi han, thúc giục chuyện lập gia đình.

Dù không ai nói ra, bản thân người nhận cũng khó tránh khỏi cảm giác lúng túng. Thế nhưng vì là phong tục lâu đời, nhiều khi muốn từ chối cũng không dễ.

Ở những nơi khác, ranh giới lại thường được xác định dựa trên việc đã đi làm hay chưa. Khi con cháu đã có công việc, có thu nhập ổn định, việc không nhận tiền mừng tuổi được xem là hợp lý và đúng lẽ.

Tuy nhiên, tiêu chí này đôi khi cũng gây khó xử, bởi có người đi làm sớm, có người đi làm muộn. Trường hợp của chị Thu Hà là một ví dụ điển hình, vì không nắm rõ tình hình của cháu, chị vẫn mừng tuổi theo thói quen, khiến cả hai bên đều ngại ngùng.

Tại Quảng Đông (Trung Quốc), phong tục mừng tuổi, gọi là “lợi thị” lại mang màu sắc rất riêng. Ở đây, người đã kết hôn sẽ mừng tuổi cho người chưa kết hôn, bất kể tuổi tác.

Tiền lì xì tại Quảng Đông thường không lớn, phổ biến chỉ từ 5 đến 10 tệ. Người dân nơi đây coi trọng ý nghĩa hơn giá trị vật chất, xem phong bao đỏ là lời chúc may mắn đầu năm, chứ không phải sự so đo hơn – kém.

Khi nhận lì xì, người được mừng tuổi không mở ngay phong bao, đồng thời gửi lại những lời chúc như “Cung hỷ phát tài”, “Chúc mừng năm mới”. Với họ, tấm lòng mới là điều quan trọng nhất.

Suy cho cùng, tiền mừng tuổi ngày Tết không nằm ở số tiền nhiều hay ít, cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào việc mừng đến bao nhiêu tuổi. Điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm, sự quan tâm và lời chúc bình an mà người lớn dành cho con cháu.

Tiền mừng tuổi là sự yêu thương được gói ghém trong phong bao đỏ. Hiểu và tôn trọng phong tục của từng vùng miền sẽ giúp tránh được những tình huống khó xử không đáng có. Bởi hương vị Tết quý giá nhất chưa bao giờ nằm ở số tiền trong phong bao mà ở những lời chúc tốt lành, ở sự sum vầy và bình an mà mọi người trao cho nhau trong những ngày đầu năm mới.

