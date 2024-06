Lừa huy động vốn để đáo hạn ngân hàng rồi bỏ trốn

Pháp luật

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Việt Hưng (SN 1994, cư trú tại tổ 19, khu phố 3, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, Kiên Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".