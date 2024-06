Lời kể của nhân chứng vụ cháy ở Định Công Hạ

Hiện trường vụ cháy.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hạnh, nhân chứng vụ cháy, cho biết: "Chị không nghe thấy tiếng vì nó ở trên cao nhưng có nhìn thấy có bàn tay vẫy ở tầng 6, có đèn pin. Chị chỉ nhìn thoáng thôi, chắc là một hai người gì đấy".

Trong khi đó, một nữ nhân chứng khác thông tin: Khi sự việc xảy ra, bà cùng hàng xóm đã cố gắng dập tắt lửa bằng các biện pháp tại chỗ nhưng không thành.

"Đám cháy bùng lên từ tầng 3", nhân chứng kể.

Your browser does not support the video tag.

Cũng theo nhân chứng, trong số những người mắc kẹt, có trường hợp một phụ nữ trẻ vừa sinh.

Tới thời điểm 23 giờ 30 phút, cảnh sát vẫn có mặt tại hiện trường. Tuyến phố Định Công Hạ vẫn ùn tắc.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Nhân dân