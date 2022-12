Loạt dự án ở Nghệ An được bán nhà ở hình thành trong tương lai

Một góc TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, tính đến ngày 27/12, trên địa bàn tỉnh có 85 dự án đã được Sở này có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán và 10 dự án dự án đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Theo đó, các dự án đã đủ điều kiện được bán gồm: Công trình Chung cư 7 tầng thuộc dự án Khu nhà ở xã hội và nhà ở dịch vụ tổng hợp tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh do CTCP TECCO Miền Trung làm chủ đầu tư; Chung cư TA2 thuộc dự án Khu nhà ở và dịch vụ công cộng Vinh Tân tại phường Vinh Tân, TP. Vinh do CTCP đầu tư và xây dựng Tràng An làm chủ đầu tư; Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở thấp tầng (khối chung cư phía Tây) thuộc dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền – Vinh Tân, TP. Vinh do CTCP Danatol làm chủ đầu tư;

Khối dịch vụ - chung cư thuộc dự án Tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở đô thị tại khu đất số 215 đường Lê Lợi, TP. Vinh do CTCP đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới làm chủ đầu tư; Chung cư 18 tầng thuộc dự án Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở xã hội phía Tây phường Cửa Nam, TP. Vinh do CTCP TECCO Hà Nội làm chủ đầu tư; Chung cư Đệ Nhất thuộc dự án Tổ hợp TTTM, Văn phòng cho thuê và Nhà ở liền kề tại số 78, đường Nguyễn Thị Minh Khai do CTCP Vật tư tổng hợp Nghệ Tĩnh làm chủ đầu tư;

Dự án Nhà ở chung cư xã hội thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội, nhà ở liền kề và thương mại dịch vụ, xã Nghi Phú, TP. Vinh do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư; Chung cư thuộc dự án Khu tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn cao tầng, văn phòng cho thuê, chung cư cao tầng và nhà ở liền kề tại phường Quán Bàu, TP. Vinh do CTCP Phú Mỹ Trung làm chủ đầu tư. Các công trình Nhà ở xã hội 2A, 2B, 2C thuộc dự án Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh tại xã Nghi Kim, TP. Vinh do CTCP Đầu tư Xây dựng Trường Sơn làm chủ đầu tư; Công trình Chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại (khối chung cư phía Đông) thuộc dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền – Vinh Tân, TP. Vinh do CTCP Danatol làm chủ đầu tư;

Chung cư thuộc Dự án Khu đô thị tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh do CTCP Golden City; Chung cư thuộc Dự án Khu nhà ở dân cư tại xã Nghi Phú, TP. Vinh do CTCP Golden City làm chủ đầu tư; Chung cư cao tầng A2 thuộc Dự án Khu nhà ở chung cư phía Đông Đại lộ V.I.Lê Nin tại xóm 20, xã Nghi Phú, TP. Vinh do CTCP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư; Chung cư Trường Thịnh tại phường Trường Thi, TP. Vinh do CTCP Tecco Miền Trung làm chủ đầu tư; Các căn hộ thuộc Công trình Khối nhà khách sạn và chung cư thuộc dự án Tổ hợp khách sạn và chung cư cao cấp Mường Thanh tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh do CTCP Du lịch dầu khí Phương Đông làm chủ đầu tư;

Chung cư xã hội 2 thuộc dự án Khu chung cư cao tầng và nhà ở liền kề Kim Thi tại khối 1, phường Quán Bàu, TP. Vinh do CTCP Địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư; Nhà chung cư CT1 (chung cư Green View 2) thuộc dự án Khu nhà ở tổng hợp và sân vận động tại khối 3 và khối 9, phường Lê Lợi, TP. Vinh do CTCP Phát triển đô thị Vinh làm chủ đầu tư; Tòa tháp Eurowindow Nghệ An tại phường Hồng Sơn, TP Vinh do CTCP Đầu tư trung tâm thương mại Vinh làm chủ đầu tư; Trung tâm thương mại và chung cư cao cấp thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và chung cư cao cấp Trung Đức Tower tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh do CTCP Xây dựng Trung Đức làm chủ đầu tư;

Công trình khối nhà chung cư số 2 thuộc dự án Tổ hợp chung cư kết hợp thương mại Huy Hùng tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh do CTCP Đầu tư và xây dựng tổng hợp Huy Hùng làm chủ đầu tư; Công trình Khối tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp thuộc dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở tại số 126, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc, TP. Vinh do CTCP Tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà ở liền kề Trường Thịnh Phát 3 tại phường Hưng Bình, TP. Vinh do CTCP Trường Thịnh Phát làm chủ đầu tư; Khu đô thị và dịch vụ thương mại tại phường Vinh Tân, TP. Vinh do Liên doanh nhà đầu tư CTCP hóa dầu quân đội và CTCP Đầu tư và XD Tràng An làm chủ đầu tư…

Những dự án đã được Sở Xây dựng có văn bản thông báo đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân như: Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu do Công ty TNHH Hải Vân làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà ở thấp tầng tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh do Doanh nghiệp TN Dương Quốc Anh làm chủ đầu tư; Dự án Khu dân cư xóm 8, xã Nghi Liên, TP. Vinh do Công ty TNHH Tiến Thanh làm chủ đầu tư; Khu đô thị thương mại và dịch vụ tổng hợp tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu do Công ty TNHH Oleco - NQ làm chủ đầu tư;

Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An do Công ty TNHH Hải Vân làm chủ đầu tư (399 nhà ở thấp tầng); Dự án Khu thương mại, siêu thị kết hợp nhà phố (shophouse) tại khối 8, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An do Công ty Cổ phần Vincom Retail làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà ở đô thị Sơn Hà tại xã Nghi Liên, TP. Vinh do CTCP Xây dựng Sơn Hà (142 nhà ở thấp tầng); Khu đô thị Long Sơn 2 tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa do CTCP Đầu tư phát triển bất động sản Thành Vinh làm chủ đầu tư; Khu đô thị Long Sơn 4 tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa do CTCP Đầu tư phát triển bất động sản Thành Vinh làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng Nghệ An lưu ý, nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Các dự án được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì chưa được bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa có văn bản thông báo dự án đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng; Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng; Chủ đầu tư không được áp dụng hình thức huy động vốn này để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở; Các dự án này chưa được phép ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nếu chưa được Sở Xây dựng có văn bản thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

