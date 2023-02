Loạt cơ sở ở Nghệ An vi phạm PCCC - Bài 2: Trường mầm non “đánh cược” tính mạng trước hiểm nguy?

Trường mầm non Viet Sing Garden Hills có địa chỉ tại khối 9, phường Quán Bàu, TP. Vinh do Công ty TNHH TM&DV Tân Đại Minh là chủ sở hữu

Và, đến khi kiểm tra, rà soát, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lập biên bản, tham mưu cấp trên xử phạt vi phạm hành chính, dư luận mới biết, lâu nay các cơ sở đào tạo bậc mầm non đã đưa các hạng mục hạ tầng vào hoạt động “chui” suốt thời gian qua?

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã phản ánh ở bài trước, trong hàng loạt các quyết định mới đây do UBND tỉnh Nghệ An ban hành về xử phạt các đơn vị, doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về PCCC vẫn đưa công trình, hạng mục vào hoạt động có không ít cơ sở giáo dục mầm non nằm trong danh sách khiến dư luận không khỏi băn khoăn, lo lắng.

Bởi theo quy định của pháp luật, các cơ sở đã xây dựng, hoàn thiện hạ tầng nếu chưa được kiểm tra, nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, giấy phép đã cấp…thì nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn trong quá trình vận hành là rất cao. Mọi hậu quả đáng tiếc liên quan đến thiệt hại về tài sản, thậm chí tính mạng con người đều có thể xảy ra nếu công trình, hạng mục đó hoạt động không đúng công năng, thiết kế phê duyệt ban đầu.

Còn riêng về công tác đảm bảo PCCC, mức độ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn sẽ vô cùng nghiêm trọng nếu chẳng may xảy ra cháy nổ, hoả hoạn… Thực tế, nhiều công trình, hạng mục tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại rất lớn về tài sản, tính mạng con người trên địa bàn cả nước trong thời gian qua. Và, có không ít vụ cháy nổ, hoả hoạn khi cơ quan chức năng vào điều tra mới phát hiện sai phạm liên quan đến an toàn PCCC.

Trở lại với vấn đề tại Nghệ An, chỉ trong những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, UBND tỉnh đã phải ký, phát đi nhiều văn bản xử lý, xử phạt các cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó có nhiều trường mầm non trên địa bàn. Đây là thực trạng đáng lo ngại đối với sinh mệnh của không ít cháu nhỏ khi vào sinh hoạt, học tập ở những cơ sở chưa được nghiệm thu bảo đảm an toàn PCCC nhưng vẫn đưa các hạng mục vào hoạt động.

Trường Mầm non tư thục Hoạ My địa chỉ số 69 đường Duy Tân, phường Hưng Dũng, TP Vinh đưa công trình vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế PCCC

Cụ thể, vào ngày 17/01/2023, ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 23/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Trường Mầm non tư thục Hoạ My địa chỉ số 69 đường Duy Tân, phường Hưng Dũng, TP Vinh số tiền 90 triệu đồng. Hành vi vi phạm của trường này là đã đưa công trình vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế PCCC. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An còn yêu cầu trường này còn buộc phải thực hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC theo đúng quy định.

Cũng trong ngày 17/01/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Ngọc Lan là chủ đầu tư dự án Trường mầm non Tuổi Ngọc có địa chỉ tại phường Hưng Bình, TP Vinh với số tiền 90 triệu đồng vì có hành vi đưa công trình vào hoạt động khi chưa có Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt về PCCC.

Trước đó, vào ngày 23/11/2022, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng đối với Công ty TNHH TM&DV Tân Đại Minh là chủ đầu tư Trường mầm non Viet Sing Garden Hills có địa chỉ tại khối 9, phường Quán Bàu, TP. Vinh. Hành vi vi phạm của cơ sở đào tạo mầm non tư thục này đều tương tự với trường mầm non Hoạ My và Tuổi Ngọc nói trên.

Đến đây, dư luận tiếp tục đặt câu hỏi, vì sao với hàng loạt trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Vinh khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra mới phát hiện các sai phạm đều có “mẫu số chung” với nhau về hành vi vi phạm tương tự như vậy? Phải chăng trước khi đưa công trình, hạng mục vào hoạt động, nhà đầu tư lại bất chấp sự an toàn về công tác PCCC, qua mặt cả cơ quan chức năng?

Còn nữa

Tác giả: NGỌC THÁI

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn