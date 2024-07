Lở đất lúc rạng sáng, vợ tử vong, chồng và 2 con đang xem bóng đá thoát nạn

Ngày 15/7 UBND huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, sáng sớm cùng ngày trên địa bàn huyện xảy ra một trường hợp sạt lở đất làm sập nhà, 1 người chết.

Lở đất xảy ra khoảng lúc 4h sáng tại thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng. Sườn đồi phía sau nhà bất ngờ sụp xuống vùi lấp căn nhà của anh Đặng Quang Lành (SN 1985) khiến vợ anh là chị Nguyễn Thị Thu (SN 1984), tử vong.

Thời điểm xảy ra sạt lở anh Lành cùng với 2 con nhỏ đang xem bóng đá ở phòng khách. Khi nghe âm thanh bất thường, anh Lành đã kéo hai con kịp thời thoát ra ngoài.

Chị Thu ở phía sau nhà nên bị đất đá vùi lấp và tử vong.

Anh Lành và chị Thu đều là giáo viên đang công tác tại địa phương.

Được biết trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn kéo dài, trong khi khuôn viên nhà anh Lành ở vị trí đồi dốc. Ngôi nhà được xây dựng ổn định nhiều năm trước và địa hình không bị tác động.

Hiện trường vụ lở đất. Ảnh: CALĐ.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngay khi nhận được tin, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã Đạ K’Nàng và Công an huyện Đam Rông, lực lượng Quân đội đã huy động nhân lực và máy xúc khẩn trương đến hiện trường để tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ.

Sau sự cố, cùng ngày, UBND huyện Đam Rông đã có văn bản về việc tập trung triển khai các phương án, giải pháp phòng ngừa sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn huyện trong mùa mưa, trong đó chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát toàn bộ các trường hợp làm nhà sát vách taluy dương trên địa bàn, có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa, xác định khoảng cách từ đuôi nhà đến vách taluy để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn; thông báo, tuyên truyền các hộ kịp thời di dời trong trường hợp có mưa, bão dài ngày nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Trước đó, ngày 14/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Công văn số 5843/UBND-GT gửi các sở, ngành, địa phương trong tỉnh với cùng nội dung.

Thực hiện chỉ đạo trên, ngay trong ngày 15/7, Công an huyện Đam Rông đã tiến hành kiểm tra, ra soát các địa điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở để cắm biển cảnh báo, đồng thời di dời người dân tại các khu vực trên đến nơi an toàn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: baovephapluat.vn