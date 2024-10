Lỡ cho địa chỉ trên livestream, cô gái bất ngờ bị trai lạ tìm đến tận nhà "trồng cây si" từ sáng đến trưa: Phản ứng bất ngờ của phụ huynh

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại tình huống trớ trêu mà cô gái ở Nghi Lộc, Nghệ An gặp phải.

Theo đó, trong khi livestream trên mạng xã hội, cô gái vô tình tiết lộ địa chỉ nhà của mình khi được một tài khoản hỏi thăm. Tưởng rằng chỉ là những câu hỏi xã giao trong quá trình trò chuyện, tương tác nên cô gái vô tư trả lời mà không nghĩ ngợi gì.

Thế những, ngay sáng ngày hôm sau đã có một nam thanh niên lạ mặt hỏi thăm, tìm đến tận nhà "trồng cây si" ngồi uống nước chè với phụ huynh của cô gái.

Từ đoạn camera an ninh cho thấy, sau khi hỏi thăm đến tận nhà, nam thanh niên đã dắt xe máy vào sân rồi thoải mái ngồi xuống bàn uống nước. Thấy người lạ tới nhà, mẹ cô gái đã mở lời hỏi han thì được thanh niên này cho biết là "do cô gái mời đến nhà chơi".

Sau đó, người mẹ có lên nhà tìm con gái nhưng vì thấy thanh niên lạ nên cô gái đã tránh mặt, lấy lý do "vắng nhà" để từ chối gặp gỡ. Dù đã được phụ huynh thông báo lại như vậy, nhưng thay vì ra về thì nam thanh niên lại kiên trì ngồi uống nước với phụ huynh của cô gái và một người hàng xóm.

Suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, thay vì nói chuyện, hỏi han thì nam thanh niên lạ mặt chỉ ngồi yên tại chỗ vắt chân, bấm điện thoại. Thậm chí, sau đó bố mẹ cô gái lấy lí do bận công việc đứng lên đi làm nhưng thanh niên vẫn không chịu ra về mà một mực ngồi chờ đợi. Sau vài lần "đuổi khéo", rồi giả vờ đóng cửa đi làm thì thanh niên này mới chịu đứng dậy ra về.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người bật cười và cho rằng cô gái chắc chắn đã có bài học nhớ đời khi vô tư chia sẻ địa chỉ nơi ở với người lạ. Thế nhưng, không ít người cũng cho biết đã từng gặp phải câu chuyện tương tự trước đó.

"Mình cũng gặp phải trường hợp như vậy, không nói chuyện không hẹn đi chơi nhưng biết nhà mình cứ lù lù xuống. Hôm nào cũng cứ ngồi lì uống nước chè từ 8h kém tới 10h vẫn chưa chịu về, có nói khéo các kiểu luôn rồi mà không được. Tức quá đi vô buồng ngủ, đến lúc tỉnh vẫn đang thấy ngồi xem tivi một mình", bạn S.L chia sẻ.

"Tưởng mình mình gặp thôi chứ hoá ra ở đâu cũng có mấy thanh niên tính lạ lùng như thế này. Sao anh này lần đầu đến chơi mà không mang qua cáp gì hết, đã thế lại vô nhà còn bấm điện thoại suốt thế rồi nào ông lấy được vợ. Ngày xưa chơi Yahoo, anh kia hỏi nhà ở đâu cũng thiệt tình trả lời người ta, thế rồi cũng bị tìm tới nhà. Trời đất ơi, ông anh từ bình Phước bắt xe xuống tìm nhà, lạng qua lạng lại trước nhà, tìm mấy ngày liền. Tôi sợ tui trốn học mấy ngày, tắt điện thoại không dám ra đường luôn. Nhờ ông anh họ gặp để năn nỉ ổng về đừng tìm nữa, ông không về mới lòi ra là có tiền đi xe xuống chứ không có tiền đi về", một bạn khác cũng chia sẻ tình huống bản thân từng gặp phải.

