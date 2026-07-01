Lập Tinder giả, dụ 35 người đàn ông đến 'quấy rối' bạn gái cũ lúc nửa đêm

Ngày 29/6, Asad Hussain bị kết án 8 năm tù trong phiên tuyên án tại Tòa Đại hình Chester.

Theo hồ sơ tòa án, Asad bắt đầu liên lạc với nạn nhân bằng tên giả "Mick Renney" vào tháng 4/2024, nhưng mối quan hệ chỉ kéo dài một tháng. Cô chấm dứt liên lạc vì không chịu được tính ghen tuông, chiếm hữu và kiểm soát ngày càng tăng của anh ta.

Theo lời khai trước tòa, Asad liên tục hỏi han về những người đàn ông khác, nhiều lần đến nhà cô vào đêm khuya để kiểm tra. Một lần, anh ta túm cổ tay để cố lấy điện thoại khiến cô ngã, bị thương.

Sau khi chia tay, Asad liên lạc với con gái và bạn bè của cô để tố ngoại tình, đồng thời nhiều lần cố gắng hàn gắn mối quan hệ. Khi không thành công, Asad bắt đầu lên kế hoạch trả thù.

Asad Hussain khi bị bắt. Ảnh: Cheshire Police

Từ tháng 7/2024, Asad mạo danh bạn gái cũ trên ứng dụng hẹn hò Tinder, dụ dỗ ít nhất 35 người đàn ông đến nhà nạn nhân, bịa đặt rằng cô có "ảo tưởng cưỡng hiếp". Những tin nhắn từ tài khoản giả mạo hướng dẫn rằng người phụ nữ muốn bị "hành hung" và nếu cô nói "không" thì có nghĩa là "muốn hơn nữa".

Asad còn bị cáo buộc hướng dẫn một số người "đẩy mạnh cửa" để vào nhà. Một trong những người đàn ông đã đột nhập nhà nạn nhân bằng cách cạy cửa và đập vỡ kính.

Khi nạn nhân báo cảnh sát, các sĩ quan không thể xác định được người nào tên "Mick Renney". Nhưng khi kiểm tra video ở chuông cửa nhà cô, họ phát hiện chiếc xe do "Renney" lái được đăng ký dưới tên Asad Hussain và được bảo hiểm dưới tên công ty của anh ta.

Biết cảnh sát đang tìm mình, Asad đổi biển số xe và vứt chiếc điện thoại từng dùng với danh tính giả "Mick Renney"

Asad thậm chí còn nhắn tin cho nạn nhân, giả vờ là một trong những người đàn ông đã đến nhà cô và hỏi liệu cảnh sát đã xác định được danh tính của anh ta hay chưa.

Asad bị bắt vào ngày 6/10/2024 sau khi cảnh sát phát hiện chiếc xe van do anh ta điều khiển ở Cumbria.

Asad Hussain bị cảnh sát truy dấu từ chiếc xe thường đến gần nhà nạn nhân. Ảnh: ITVnews

Sở Cảnh sát Cheshire cho biết Asad phủ nhận mọi hành vi sai trái nhưng các thám tử đã chứng minh được rằng các thiết bị anh ta sử dụng đã tạo ra các tài khoản Tinder giả mạo. Họ cũng phát hiện mỗi khi các tài khoản giả mạo hoạt động, anh ta đều di chuyển đến gần nhà nạn nhân để gửi tin nhắn.

Cảnh sát cho biết chưa rõ chính xác số người bị lừa đến nhà nạn nhân.

Asad bị bồi thẩm đoàn kết tội rình rập, hành hung và không tiết lộ mã PIN của chiếc iPad bị thu giữ trong quá trình điều tra.

Thẩm phán cũng đã ban hành lệnh cấm Asad tiếp xúc với nạn nhân và các con của cô trong vòng 15 năm.

Luật sư bào chữa cho biết Asad không chấp nhận phán quyết và khẳng định: "Tôi không làm gì sai".

"Đây là một trong những vụ rình rập bằng công nghệ phức tạp nhất mà Sở Cảnh sát Cheshire từng điều tra. Tuy nhiên, vụ việc cũng cho thấy Internet không phải là nơi những kẻ muốn thực hiện hành vi bạo lực với phụ nữ, trẻ em gái hoặc bạo hành trong các mối quan hệ thân mật có thể lẩn tránh pháp luật", đại diện Sở Cảnh sát Cheshire cho biết sau tuyên án.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net