Cùng đi trong đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ngành.

Tiếp đoàn có Đức Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long và các vị linh mục, tu sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Trong không khí thân mật, ấm cúng, thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã thông tin khái quát về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2022.

Đến nay, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển rất tích cực, đạt và vượt 27/28 chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt ở mức cao, thiết lập mốc phát triển mới. Thu ngân sách của tỉnh lần đầu tiên vượt mốc trên 20.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt xấp xỉ 01 tỷ USD, lần đầu tiên đứng trong tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, ước đạt 2,49 tỷ USD. Chất lượng giáo dục toàn diện có bước nhảy vọt, tăng 14 bậc và đứng thứ 20 cả nước về kết quả thi tốt nghiệp THPT; tốp 5 cả nước về giáo dục mũi nhọn, số học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác được chỉ đạo quyết liệt, thống nhất, hiệu quả; an sinh xã hội được chú trọng. Nhiều sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn được tổ chức trang trọng, để lại dấu ấn tốt đẹp; các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được gìn giữ, bồi đắp những giá trị mới, được thế giới biết đến và ghi nhận. Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo vững chắc. Công tác đối ngoại được tăng cường, mở rộng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc Đức Giám mục, các vị linh mục và đồng bào Công giáo đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi trong thời gian qua, dưới sự dẫn dắt của Giám mục chính Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Giám mục phụ tá và các linh mục Giáo phận Vinh đã có nhiều cố gắng, đóng góp công sức xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; đặc biệt nhiều công trình trọng điểm đã được thực hiện với sự ủng hộ, tham gia tích cực của đồng bào giáo dân. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa linh mục, chức sắc tôn giáo với chính quyền, sự gắn kết giữa nhân dân lương giáo không ngừng được tăng cường, củng cố.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc Đức Giám mục, các vị linh mục và đồng bào Công giáo đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà chúc mừng Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long nhân dịp Giáng sinh năm 2022 và chuẩn bị đón năm mới 2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các chức sắc, tín đồ, bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ vui mừng trước những thành quả tỉnh nhà đã gặt hái được trong năm qua

Thay mặt các chức sắc, chức việc, tín hữu Công giáo, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cảm ơn Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh thời gian qua đã quan tâm lắng nghe, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, tạo mọi điều kiện để bà con giáo dân, các giáo họ, nhà thờ sinh hoạt tôn giáo phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long trao quà chúc mừng Giáng sinh cho các thành viên trong đoàn

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ vui mừng trước những thành quả tỉnh đã gặt hái được trong một năm qua dù gặp rất nhiều khó khăn; dưới sự lãnh đạo tài trí của các nhà lãnh đạo trong tỉnh đã đưa tỉnh đạt các kết quả về mọi mặt, xếp hạng cao trong toàn quốc, đem lại đời sống tốt đẹp hơn cho người dân, trong đó có bà con công giáo. Trong thành quả của tỉnh nhà năm vừa qua có sự tham gia cống hiến góp phần của bà con công giáo toàn tỉnh, điều đó thể hiện trách nhiệm của công dân trong tham gia xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày một phát triển.

Đức Giám mục cũng khẳng định: Những người công giáo luôn ý thức phải nỗ lực hơn nữa trong năm 2023 cũng như trong tương lai để đáp lại sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với đồng bào công giáo của tỉnh. Đức Giám mục cũng mong sự tương giao giữa đạo với đời, với chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng bền chặt hơn.

