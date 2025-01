Kinh hoàng xe 4 chỗ mất lái, đâm hỏng hàng chục phương tiện trên đường

Your browser does not support the video tag.

Vào 9 giờ sáng ngày 13/1, một nam tài xế điều khiển xe trên đường Hoàng Văn Thụ, hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi ngã tư Phú Nhuận. Khi đến gần đầu ngõ 229 (Phường 8, quận Phú Nhuận), chiếc ô tô bất ngờ mất lái, đâm vào nhiều xe máy và ô tô khác đang chạy cùng chiều.

Chiếc xe 4 chỗ chỉ dừng lại khi lao vào khuôn viên chung cư trên tuyến đường này, tông tiếp vào 1 số ô tô khác đang dừng đậu.

Va chạm liên tục nhưng tài xế gây tai nạn chỉ bị chấn thương nhẹ do túi khí trong xe đã kịp bung ra để giảm chấn. Người này sau khi định thần đã tự mở cửa xe thoát ra ngoài.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, một số người bị ôtô mất lái đâm trúng đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. May mắn là không có nạn nhân bị thương nặng sau vụ việc này.

Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc ô tô gây tai nạn và nhiều xe máy bị va chạm, nằm la liệt trên đường. Có khoảng 6 xe máy và 5 xe hơi bị hư hỏng. Giao thông xảy ra tình trạng ùn ứ sau vụ việc.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tài xế điều khiển xe ôtô bước đầu khai nhận do xe bất ngờ mất lái nên gây ra sự cố trên./.

