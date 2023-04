Kinh hoàng khoảnh khắc cô gái bị cá mập cắn khi đang lặn biển

Cảnh tượng hãi hùng này được người bạn đi cùng Carmen, anh Ibrahim Shafeeg, một nhiếp ảnh gia dưới nước ghi lại. Cú cắn đã khiến cô y tá Carmen Canovas Cervello, 30 tuổi, bị một vết thương rộng hơn 15cm ở lưng và vai.

Your browser does not support the video tag.

Cá mập gần 100kg cắn cô gái.

Khi Carmen và Ibrahim đang lặn trong vịnh cá mập ở Vaavu Atoll, Maldives thì bắt gặp khoảng mười con cá mập con đang bơi tự do xung quanh họ. Cả hai bơi tự do cùng đàn cá mập hơn 45 phút trước khi xảy ra sự cố.

Có lẽ vì thấy hai người bơi quá gần, không cảm thấy thoái mái mà một con cá mập đã tấn công, cắn sâu vào vai và phía trên lưng của Carmen.

Khoảnh khắc cô gái bị cá mập tấn công.

Ngay sau đó, hai người đã lên bờ để kiểm tra vết thương. Mặc dù vẫn đang bị thương nhưng ngay sau đó, Carmen lại cùng bạn trai nhảy xuống vùng biển đầy cá mập để trải nghiệm tiếp.

Cá mập y tá rất phổ biến ở vùng Vaavu Atoll của Maldives, vì đây là nơi để cá mập tìm kiếm thức ăn từ các điểm du lịch khác nhau xung quanh khu vực.

Vết thương của cô gái sau khi bị cá mập cắn.

Cá mập y tá thường không hung dữ và sẽ bơi đi khi có ai lại gần. Nhưng nếu chúng bị khiêu khích theo bất kỳ cách nào, vết cắn của chúng có thể đe dọa đến tính mạng do hàm răng cực kỳ sắc nhọn và bộ hàm khỏe.

Theo các báo cáo trước năm 2022, đã có khoảng 51 vụ tấn công do khiêu khích và 5 vụ tấn công vô cớ từ cá mập y tá.

Tác giả: GIA AN (Nguồn: Daily Mail)

Nguồn tin: Báo VTC News