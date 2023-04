Thanh niên lái xe Kevin Olalde, 17 tuổi, đột ngột tăng ga bỏ chạy, khiến cảnh sát phải truy đuổi tốc độ cao. Anh ta sau đó đã bị mất kiểm soát và khiến chiếc xe lộn nhiều vòng. Do không thắt dây an toàn, một hành khách đi trên xe Ford Mustang GT bị văng ra ngoài. Cả Olalde và người đi cùng xe đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị sau vụ việc. Sau khi xuất viện, Olalde đã bị cảnh sát bắt giam.

Tác giả: Hoàng Cường

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô