Cuộc sống quả thật rất kì lạ. Có những con người sinh ra được hưởng đầy đủ mọi ưu ái vật chất và tinh thần. Song, lại có những người bất hạnh mất đi một phần ưu ái đó. Nhưng trong nghịch cảnh trớ trêu ấy, nếu không ngừng nỗ lực vượt lên, lúc đấy bạn sẽ thực sự trở thành người chiến thắng.

Đó cũng là cảm xúc của bất cứ ai khi xem được đoạn clip mới đây về một cậu bé dù có khiếm khuyết hai chân vẫn đam mê đuổi theo trái bóng lăn tròn trên sân. Trong clip tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ của lũ trẻ nhưng lại lấy đi nước mắt của hàng triệu người xem qua màn hình.

Clip: Hơn 3 triệu 'người rơi nước mắt' trước clip cậu bé mất đôi chân vẫn đam mê đuổi theo trái bóng. (Nguồn: MXH)

Theo những gì đoạn video ghi lại, có thể thấy một bé trai khiếm khuyết đôi chân và một bên bàn tay. Để di chuyển, cậu bé buộc phải sử dụng cánh tay lành lặn còn lại của mình chống xuống nền đất.

Cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, di chuyển khó khăn là vậy những vẫn không ngại lăn xả, lao theo từng đường đi của trái bóng tròn. Ở em toát lên niềm vui vẻ, sự đam mê giống như bao bạn bè cùng trang lứa khác.

Một điều khác cũng khiến nhiều người chú ý là các em học sinh xung quanh vẫn không hề vì sự khác biệt này của người bạn mà tỏ ra xa cách. Ngược lại còn cùng cậu chơi đùa, điều chỉnh tốc độ cho phù hợp với bạn.

Ánh sáng rực rỡ của sự kiên trì vượt qua nghịch cảnh cùng những tiếng cười giòn tan, ngập tràn hơi thở trẻ thơ trong đoạn video đã khiến trái tim nhiều người xúc động.



Bên dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự nể phục trước hình ảnh vượt lên khỏi mọi rào cản của cậu bé khiếm khiết. Hay ngay chính trong phần chia sẻ, chủ nhân đoạn clip viết: "Tôi đã khóc khi không có giày để đi, cho đến khi tôi thấy một người không có chân để đi giày. Hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể".

Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

"Người có xe máy mơ có được ôtô, có ôtô lại ước chiếc siêu xe, có được siêu xe lại mơ ước có trực thăng, còn em chỉ mơ ước có được đôi chân. Vậy nên các bạn trẻ, nên trân trọng những gì mình có nhé",

"Nếu có một điều ước tôi mong những đứa trẻ luôn được bình an và hạnh phúc, được tung tăng vui vẻ cùng bạn bè đến trường học",

"Xem video thôi mà chảy nước mắt là sao. Cảm ơn cậu bé vẫn luôn vui vẻ, yêu đời, cảm ơn các bạn của em có tấm lòng cao cả. Chúc các em sẽ giữ mãi tấm lòng như vậy, cuộc đời sau này sẽ thuận buồm xuôi gió",

"Đáng khen cho một thế hệ học trò, còn nhỏ mà đã biết yêu thương bạn bè rồi. Chúc mấy bé luôn mạnh khỏe, luôn là những con ngoan trò giỏi của thầy cô và bố mẹ",...

