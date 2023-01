Hơn 200 cầu thủ đội trẻ Sông Lam Nghệ An bị nợ phụ cấp xuyên Tết

Các cầu thủ đội trẻ U15 thi đấu giành chức vô địch trong năm 2022. Đến nay, nhiều cầu thủ bị nợ phụ cấp - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 21-1 (ngày 30 Tết), nhiều cầu thủ đội trẻ Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An tiếp tục lên mạng xã hội than thở về chuyện họ chưa nhận được khoản phụ cấp 1,5 triệu đồng/tháng bị chậm trong nhiều tháng qua.

Một cầu thủ lứa U15 - xin được giấu tên - cho biết: "Chúng tôi đã phải nỗ lực tập luyện, thi đấu suốt một năm nay. Ngày Tết khi trở về nhà cũng muốn có tiền phụ cấp hàng tháng được câu lạc bộ trả để mua một món quà nhỏ tặng bố mẹ, nhưng bây giờ thì không thể thực hiện được điều này nữa".

Theo cầu thủ này, nếu như các năm trước các em được trả phụ cấp 1,5 triệu đồng/tháng thì đến năm nay họ chỉ nhận được một nửa khoản tiền này trong 3 tháng đầu năm 2022.

"Gần Tết, một số bạn khó khăn nên phải vay mượn để có tiền bắt xe buýt về quê ăn Tết. Nhiều bạn tâm sự, không có tiền nên Tết nay về quê sẽ không dám đi chơi với bạn bè", cầu thủ U15 này chia sẻ.

Trước đó, ngày 6-1, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An - cho hay sở đã làm việc với Sở Tài chính, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An liên quan đến vấn đề tiền lương, phụ cấp của hơn 200 cầu thủ trẻ bị chậm trong gần một năm qua.

"Chúng tôi đã thống nhất sẽ chi trả tiền lương, phụ cấp cho các em trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023", bà Hạnh nói.

Tuy nhiên, đến nay hơn 200 cầu thủ của lò đào tạo trẻ Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vẫn chưa nhận được tiền lương, phụ cấp như lời bà Hạnh nói, khiến không ít cầu thủ trẻ "chạnh lòng".

Theo tìm hiểu của phóng viên, mỗi học viên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ được nhận khoản phụ cấp 1,5 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2022, các học viên tại đây mới chỉ nhận được nửa số tiền nói trên trong 3 tháng đầu tiên của năm. Nếu được chi trả đầy đủ mỗi em sẽ còn được nhận khoảng 18 triệu đồng.

Ngoài khoản tiền nói trên, các vận động viên đoạt huy chương vàng trong năm 2022 còn được nhận thêm tiền thưởng của tỉnh. Tuy nhiên đến thời điểm này, tất cả các số tiền trên vẫn chưa được chi trả cho các em.

Hiện tại Sông Lam Nghệ An có 12 lớp năng khiếu từ U9 đến U21 và đội tuyển trẻ (thi đấu hạng ba) với tổng cộng 215 vận động viên.

Trả lời Tuổi Trẻ Online chiều 21-1, ông Nguyễn Đình Nghĩa - giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An - cho biết hằng năm, nguồn kinh phí phụ cấp cho các cầu thủ trẻ ở lò đào tạo Sông Lam Nghệ An đều do ngân sách tỉnh Nghệ An chi trả và đơn vị tài trợ chính là Tập đoàn Tân Long hỗ trợ một phần.

Ông Nghĩa giải thích kho bạc đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An vào khoảng 17h45 ngày 19-1 (tức ngày 28 Tết) số tiền hơn 20 tỉ đồng.

Tuy nhiên do toàn bộ hệ thống ngân hàng đã đóng nghỉ Tết nên không kịp chi trả phụ cấp cho các học viên theo như kế hoạch ban đầu.

"Ra Tết sau khi ngân hàng quay trở lại làm việc, công ty sẽ lập tức chuyển tiền đến các học viên. Việc này là bất khả kháng nên các em cũng thông cảm, chia sẻ cùng công ty, trung tâm", ông Nghĩa nói.

Năm 2022 là năm thành công của lò bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An khi giành 4 chức vô địch quốc gia gồm U9, U11, U13 và U15. Ghi nhận thành tích các lứa U, tỉnh Nghệ An đã tặng thưởng hơn 900 triệu đồng.

