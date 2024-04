Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Cướp tiệm vàng trong 10 giây

Khoảng 20h50 ngày 17/4, Nguyễn Minh Toàn (SN 1994, trú thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh) – nghi phạm vừa bị lực lượng Công an Hà Tĩnh bắt giữ, điều khiển xe ô tô BKS: 38A-113.80 đi từ TP.Hà Tĩnh chạy theo Quốc lộ 1A ra thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền (đóng tại số 50 Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), nhận thấy chủ tiệm vàng có sơ hở nên Toàn đã chạy xe đến chỗ vắng, dùng băng dính che biển số xe để thực hiện ý định cướp.

Tiệm vàng Kim Sơn Hiền – nơi xảy ra vụ cướp.

Sau đó, Toàn lái xe quay lại, bịt kín mặt, đeo găng tay, xông vào cửa tiệm, dùng búa đinh đập vỡ tủ kính, lấy vàng rồi lên xe tẩu thoát. Tất cả diễn ra rất nhanh chỉ trong vòng khoảng 10 giây.

Theo lời của ông Sơn - chủ tiệm vàng Kim Sơn Hiền, tên cướp cực kỳ liều lĩnh khi tự mở cửa xông vào bên trong rồi dùng búa phá tủ kính, cướp đi số lượng lớn trang sức bằng vàng trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng trong sự ngỡ ngàng của con gái ông.

Ông Sơn cho biết, gia đình ông sinh sống trong căn nhà 4 tầng nằm trên đường Nguyễn Thiếp. Tầng 1 gia đình sử dụng để kinh doanh vàng bạc. Vào tối 17/4, sau khi đi thể dục về, ông Sơn lên trên lầu để nghỉ ngơi, còn con gái ông là chị Lê Ngọc Trang vẫn đang dán tem mác cho các mặt hàng trang sức dưới cửa tiệm ở tầng 1. Đến khoảng hơn 20h, do có việc nên vợ ông Sơn mở cửa tầng 1 để ra ngoài, bên trong con gái vừa trông coi cửa hàng, vừa làm việc.

Vụ cướp diễn ra quá nhanh khiến chủ tiệm vàng không kịp định thần.

"Thời điểm này gia đình thường đóng cửa tiệm do không còn khách, nhưng tối qua, do vợ tôi có việc phải đi ra ngoài và con gái đang làm việc nên cửa tiệm chỉ đóng mà chưa khóa. Đến khoảng 20h50 phút, tên cướp đã liều lĩnh mở cửa, lao vào bên trong rồi dùng búa đập tủ kính, cướp đi số trang sức bằng vàng trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng", ông Sơn nhớ lại.

Theo ông Sơn, vì tên cướp hành động quá nhanh, nên con gái ông khi phát hiện ra sự việc có đuổi theo nhưng không kịp. Tên cướp đã nhanh chóng lên chiếc xe ô tô đậu sẵn trước cửa rồi lái xe tẩu thoát. Toàn bộ vụ cướp được camera an ninh của tiệm vàng ghi lại.

4h truy vết, bắt nóng nghi phạm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trong đêm, từ dữ liệu camera an ninh, Công an huyện Can Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an TP.Hà Tĩnh chia thành nhiều mũi, khoanh vùng nghi vấn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy vết nhanh, chặn đường tẩu thoát của đối tượng.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh nghi phạm xông vào cướp tiệm vàng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, một cán bộ trực tiếp tham gia truy bắt nghi phạm cho biết, quá trình truy vết, CQĐT gặp rất nhiều khó khăn bởi đối tượng manh động, gây án nhanh nên hầu như dấu vết để lại hiện trường không có. Đối tượng bịt kín mặt, đeo gang tay và che biển số gây khó khăn trong công tác khoanh vùng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an huyện Can Lộc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an TP.Hà Tĩnh được chia thành nhiều tổ: Tổ chốt chặn, tổ rà soát đối tượng, tổ rà sát phương tiện…

Với sự phối hợp nhịp nhàng, CQĐT nhanh chóng xác định Nguyễn Minh Toàn chính là nghi phạm số 1. Để đảm bảo an toàn quá trình truy bắt, CQĐT đã rất thận trọng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến khoảng 1h sáng ngày 18/4, CQĐT đã bắt giữ thành công Nguyễn Minh Toàn khi hắn đang lẫn trốn tại khu vực sân bay TP.Vinh (tỉnh Nghệ An).

Nguyễn Minh Toàn bị bắt giữ tại CQĐT.

“Sau khi xác định được nghi phạm, CQĐT đã liên lạc với gia đình nghi phạm, trực tiếp vận động đối tượng ra đầu thú. Quá trình gần 4 giờ đồng hồ truy bắt nghi phạm được diễn ra an toàn”, vị cán bộ điều tra chia sẻ.

Nguyễn Minh Toàn làm nghề nội thất ô tô, đã có vợ và 01 con. Tại CQĐT, Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc, nợ tiền một ứng dụng trên mạng dẫn đến nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán để trả nợ. Sau khi gây án, Toàn hoảng loạn, điều khiển xe ô tô chạy trốn. Hắn chạy ra khu vực sân bay Vinh trong vô thức, với mục đích chạy ra khỏi địa bàn chứ không có ý định ra sân bay để tẩu thoát.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn