Hãi hùng clip xe khách suýt bị lũ quét "nuốt chửng", khó hiểu hành động của tài xế

Nhiều người đang chia sẻ, bình luận về một đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe khách 29 chỗ đang di chuyển trên đoạn đường đồi núi thì bất ngờ gặp lũ quét dội xuống. Tuy nhiên thay vì dừng, lùi xe lại phía sau thì tài xế xe khách dường như muốn cho xe vượt qua khu vực lũ quét. Khi thấy không thể qua được, tài xế mới lùi xe lại.

Dòng nước lũ chảy mạnh như muốn "nuốt chửng" chiếc xe khách khiến những người chứng kiến hãi hùng. Sự việc được cho là xảy ra lúc 12h51, ngày 9/9 tại khu vực Bản Ngò (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang).

Xe khách suýt bị lũ quét "nuốt chửng".

Trên mạng xã hội, nhiều người bình luận bày tỏ sự khó hiểu với hành động của tài xế xe khách:

- "Nguy hiểm quá, tài xế sao cứ muốn tiến lên phía trước vậy?".

- "Gặp tình huống thế này thì lùi lại thôi, liều lĩnh quá, tính mạng của mình và hành khách vẫn là trên hết".

- "Tôi mà là hành khách ngồi trên xe thì tôi đập kính nhảy ra ngoài rồi, sợ quá".

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn