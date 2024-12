Gói thầu mua phương tiện chữa cháy tại Nghệ An: Nhà thầu đổi ý rút đơn kiến nghị

Gói thầu số 01 Mua sắm phương tiện, trang thiết bị bảo đảm yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Nghệ An đã chọn được nhà thầu. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Gói thầu có giá 29,742 tỷ đồng, do Công an tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu, đóng thầu ngày 21/10/2024 với 2 nhà thầu nộp HSDT. Trong đó, Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội có giá dự thầu 22,27 tỷ đồng; Liên danh Công ty CP Tập đoàn ô tô Hiệp Hòa - Công ty TNHH PNK có giá dự thầu 29,65 tỷ đồng.

Ngày 27/11/2024, Bên mời thầu công bố Liên danh Công ty CP Tập đoàn ô tô Hiệp Hòa - Công ty TNHH PNK trúng thầu với giá 29,65 tỷ đồng, giảm 0,3% so với giá gói thầu; thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội bị loại vì không đạt yêu cầu về kỹ thuật.

Theo báo cáo đánh giá HSDT của tư vấn đấu thầu - Công ty CP Fimex, Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội đề xuất hàng hóa có thông số kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT) đối với bộ phận thiết bị cuộn vòi chữa cháy. HSMT yêu cầu chiều dài của các cuộn vòi chữa cháy của xe trạm bơm, xe chở nước từ 20m/cuộn. Trong HSDT, Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội đề xuất chiều dài cuộn vòi chữa cháy là 20m (+/- 0,1m). Đơn vị tư vấn cho rằng, với sai số (- 0,1m) thì chiều dài của các cuộn vòi chữa cháy không đáp ứng yêu cầu của HSMT về chiều dài tối thiểu 20m/cuộn.

Ngày 28/11/2024, Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội có văn bản kiến nghị hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 gửi Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, Cục Quản lý đấu thầu, Báo Đấu thầu.

Bà Trần Thị Nguyệt - Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội cho biết, việc HSDT đề xuất chiều dài cuộn vòi chữa cháy 20m (+/- 0,1m) là tuân thủ tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật được nêu tại TCVN 5740:2023 (+/- 0,1m là sai số về chiều dài cho phép theo quy định đối với cuộn vòi đẩy chữa cháy). Nhà thầu đã xây dựng HSDT theo quy định và hướng dẫn của Luật Phòng cháy chữa cháy, quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về lĩnh vực chuyên môn phòng cháy chữa cháy và đáp ứng yêu cầu của HSMT. Trong quá trình đánh giá HSDT, Công ty CP Fimex có thể do thiếu hiểu biết về các quy định pháp lý liên quan nên đánh giá HSDT của Nhà thầu thiếu khách quan, minh bạch. Nhà thầu không được yêu cầu làm rõ về nội dung đề xuất cuộn vòi đẩy chữa cháy 20m (+/- 0,1m). Đây là một trong các thiết bị đi kèm trạm bơm và xe chở nước, có giá trị xấp xỉ 0,2% giá gói thầu, trong khi giá dự thầu của Nhà thầu thấp hơn giá dự thầu của Liên danh trúng thầu là 7,38 tỷ đồng (tương ứng 25% giá gói thầu). Nhà thầu đề nghị các cơ quan chức năng hủy kết quả lựa chọn nhà thầu, kiểm tra và đánh giá lại toàn bộ HSDT một cách khách quan, chính xác và minh bạch để không gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Nghiêm Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu (Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, về cơ bản, Nhà thầu đề xuất chiều dài cuộn vòi chữa cháy 20m (+/- 0,1m) là đáp ứng yêu cầu của HSMT về chiều dài cuộn vòi từ 20m trở lên. Việc sản xuất, cung cấp thiết bị vòi chữa cháy đều phải tuân theo quy định của pháp luật chuyên ngành và quy chuẩn về thông số kỹ thuật nêu tại TCVN 5740:2023, trong đó nêu rõ sai số chiều dài cho phép là +/- 0,1m. Tư vấn chấm thầu đã cứng nhắc trong việc đánh giá HSDT, vội vàng loại Nhà thầu mà không yêu cầu làm rõ nội dung sai số này.

Ngày 3/12/2024, khi Chủ đầu tư chưa trả lời kiến nghị thì bà Trần Thị Nguyệt - Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị phòng cháy và chữa cháy Hà Nội có văn bản xin rút đơn kiến nghị trước đó với lý do: “Sau khi nghiên cứu đối chiếu HSDT và HSMT, Nhà thầu nhận thấy việc đề nghị hủy kết quả lựa chọn nhà thầu là chưa đủ cơ sở… và đồng ý công nhận quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Công an tỉnh Nghệ An”.

Ngày 4/12/2024, Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Liên danh trúng thầu, 5 mặt hàng được cung cấp gồm: xe trạm bơm, xe chở nước, máy hút khói, mặt nạ phòng độc cách ly và thiết bị camera dò tìm người bị nạn.

