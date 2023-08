Giải Marathon “Về miền Ví Giặm” năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 19 - 20/8

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí sáng 02/8

Giải marathon “Về miền Ví Giặm” do tỉnh Nghệ An phối hợp với Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức; là giải chạy chuyên nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt Nguyễn Đức Quang thông tin về Giải Marathon “Về miền ví Giặm”

Giải được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của 4.000 vận động viên từ khắp cả nước trong đó có 22 vận động viên nước ngoài đến từ các quốc gia Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Áo, Trung Quốc, Ấn Độ, Afghanistan và vùng lãnh thổ Đài Loan.

Thời gian tổ chức Giải dự kiến từ ngày 19/8 đến ngày 20/8/2023. Các vận động viên sẽ thi đấu ở 4 cự ly gồm: 42km, 21km, 10km, 5km tại các cung đường sau:

Cự ly 5km: Xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh > Phan Đăng Lưu > Nguyễn Viết Xuân > Quay Đầu Tại Ngã Ba Nguyễn Viết Xuân và Chu Huy Mân.

Cự ly 10km: Quảng trường > Phan Đăng Lưu > Nguyễn Viết Xuân > Chu Huy Mân > Quay đầu tại gần Bưu Điện Xã Hưng Hoà.

Cự ly 21km: Quảng trường > Phan Đăng Lưu > Nguyễn Viết Xuân > Chu Huy Mân > Quay đầu tại Eco Central Park.

Cự ly 42km: Quảng trường > Phan Đăng Lưu > Nguyễn Viết Xuân > TL 542 > Đại lộ ven sông > Bình Minh > Quay đầu tại Melia' Vinpearl Cửa Hội.

Giải Marathon “Về miền Ví Giặm” năm 2023 được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu các bộ môn thể thao nói chung và môn marathon nói riêng; giúp người dân nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện thể dục, thể thao; từng bước xây dựng thói quen tập luyện thể dục, thể thao, góp phần rèn luyện, nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Đồng thời, thông qua việc tổ chức Giải nhằm quảng bá, giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú đa dạng và những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống tốt đẹp, sự thân thiện mến khách của nhân dân Nghệ An tới đông đảo du khách, các đoàn vận động viên trong nước và quốc tế.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn