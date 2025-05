Gia đình cô dâu gây sốc khi tặng quà trị giá 63 tỷ đồng trong đám cưới

Your browser does not support the video tag.

Một clip gây sốc từ Rajasthan, Ấn Độ đã lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy số quà tặng trị giá 21 crore Rs (63 tỷ đồng) đã được tặng trong buổi lễ trước đám cưới.

Đoạn clip do nhiếp ảnh gia Sonu Ajmer chia sẻ trên Instagram, giới thiệu nghi lễ truyền thống 'Mayra' hoặc 'bhaat' nơi các chú hoặc anh em ruột tặng quà cho chị em gái và cháu gái hoặc cháu trai của họ trong đám cưới như một cử chỉ yêu thương và chúc phúc.

Buổi lễ 'mayra' hoành tráng diễn ra với 600-700 thành viên gia đình đến trong một đoàn gồm 100 ô tô và 4 xe buýt hạng sang, mang theo bốn vali chứa đầy quà tặng.

Gia đình cô dâu mang tới 3 vali quà tặng tới đám cưới.

Một clip về buổi lễ đã thu hút 64 triệu lượt xem trên Instagram, cho thấy một người đàn ông thông báo về những món quà xa hoa do gia đình cô dâu trao tặng. Các món quà bao gồm 1 kg vàng, 15 kg bạc, 210 bigha đất, một trạm xăng, một lô đất ở Ajmer, 1,51 crore Rs (4,5 tỷ đồng) tiền mặt, quần áo, xe cộ... Một video khác tiết lộ rằng tổng giá trị quà tặng lên tới con số khổng lồ 21 crore Rs (63 tỷ đồng).

Đoạn clip lan truyền đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội, với một số người đặt câu hỏi về sự xa hoa của những món quà.

Những người khác bảo vệ truyền thống này, giải thích rằng 'mayra' là một nghi lễ văn hóa khác biệt với của hồi môn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu bối cảnh văn hóa. Họ giải thích rằng Mayra là một cử chỉ tự nguyện, nơi người cậu ruột tặng quà như một biểu tượng của tình yêu và sự hỗ trợ, không phải là một giao dịch cưỡng ép như của hồi môn.

Mặc dù vậy, nhiều người lại bày tỏ mối quan ngại về việc phô trương sự giàu có một cách quá mức. Những món quà trong đoạn clip lan truyền có giá trị lớn đã gây sốc cho người xem, dẫn đến mối quan ngại về việc bình thường hóa việc phô trương sự giàu có xa hoa trong các đám cưới.

