Đường dây 'gái gọi' liên tỉnh: gửi ảnh gái bán dâm qua mạng cho khách chọn trước

Cảnh sát bắt quả tang một đôi nam nữ mua bán dâm - Ảnh: TIẾN VĂN

Chiều 16-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Diệp (21 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi "môi giới mại dâm". Diệp là người đã sử dụng nickname "Boss Long Xuyên" để điều hành đường dây "gái gọi" liên tỉnh.

Trước đó, sau thời gian theo dõi, khoảng 21h ngày 15-6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị chức năng đồng loạt kiểm tra hai nhà nghỉ "Hà Nội" và "Nhất Phương 1" trên địa bàn phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên và bắt quả tang ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua khai thác nhanh, lực lượng chức năng xác định Trần Ngọc Diệp là người môi giới cho ba cặp nam nữ trên mua bán dâm nên bắt giữ Diệp đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Diệp khai nhận đã gửi hình ảnh nhiều gái bán dâm ở nhiều tỉnh thành qua mạng xã hội cho nhiều người mua dâm lựa chọn và thỏa thuận giá. Người mua dâm thuê nhà trọ và nhắn tin số phòng, để Diệp điều gái bán dâm đến.

Khi Diệp điều ba gái bán dâm đến hai nhà trọ trên để mua bán dâm thì bị công an bắt quả tang.

Tác giả: Tiến Văn - Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ