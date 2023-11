Dưới bàn thờ nên đặt 2 thứ, tránh đặt 4 thứ, gia đình bình an, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà

Thờ cúng tổ tiên, thần linh là tín ngưỡng có từ lâu đời của người Việt, cho nên hầu hết gia đình nào cũng có bàn thờ. Đây là nơi linh thiêng nhất trong nhà, thể hiện lòng thành kính của con cháu với tổ tiên, thần linh. Bàn thờ cũng là nơi linh khí quy tụ, là chỗ để người người trên dương thế liên hệ với người đã khuất.

Chính vì vậy, bàn thờ hay không gian thờ cúng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phong thủy. Khi bài trí khu vực này cần phải thật cẩn thận, chú ý để tránh bị bề trên quở trách, khiến gia chủ gặp rắc rối.

2 thứ nên đặt dưới bàn thờ để thu hút tài lộc vào nhà

- Tranh phong thủy

Treo tranh phong thủy hợp mệnh gia chủ sẽ mang tới bình an, tài lộc cho gia đình. (Ảnh minh họa)

Gia chủ có thể treo tranh phía dưới bàn thờ hoặc treo tranh cân đối ở hai bên so với bàn thờ. Treo tranh phong phong thủy ở khu vực thờ cúng hợp với mệnh của gia chủ có thể giúp gia đình bình an, các thành viên trong gia đình hòa thuận, đồng thời cầu tài cầu lộc vào nhà.

Khi treo tranh, không nên chọn tranh quá to hoặc quá nhỏ so với kích thước bàn thờ nhà mình. Có thể chọn những bức tranh có chủ đề như tranh hoa sen, tranh cá chép hoa sen, tranh tứ quý, tranh hoa cúc,… Đây là những mẫu tranh điển hình mang ý nghĩa bình an, phú quý, rất thích hợp để treo dưới bàn thờ.

- La bàn phong thủy

Trong phong thủy, la bàn tượng trưng cho sự chính nghĩa, đúng đắn. Đặt la bàn phong thủy dưới bàn thờ sẽ giúp gia chủ luôn đi theo điều tốt đẹp, hướng thiện, cuộc sống an yên, hạnh phúc, không bị cám dỗ bởi những điều xấu xa mà lầm đường lạc lối. Vì vậy, bạn có thể đặt một chiếc la bàn phong thủy dưới chân bàn thờ.

4 thứ không nên đặt dưới bàn thờ để tránh gia đạo bất an

- Đồ đạc linh tinh

Không nên đặt đồ đạc linh tinh phía dưới bàn thờ. (Ảnh minh họa)

Nhiều người thường tận dụng không gian dưới bàn thờ hoặc hai bên chân bàn thờ để cất đặt đồ đạc. Tuy nhiên, đây là một trong những kiêng kỵ phong thủy, dễ khiến gia chủ hao tài tốn lộc.

Sở dĩ như vậy vì bàn thờ là nơi linh thiêng nên cần được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và giữ sạch sẽ. Tuyệt đối không được đặt đồ đạc linh tinh dưới chân bàn thờ, nhất là những vật dụng sắc nhọn như dao, kéo, kìm,… vì chúng có nhiều sát khí, dễ ảnh hưởng tới tài vận cũng như sức khỏe của gia chủ và các thành viên trong nhà.

- Bể cá

Không ít gia đình thích đặt bể cá trong nhà, vừa là để tô điểm cho không gian sống, thư giãn tinh thần, vừa là để thu hút tài lộc. Tuy nhiên, nếu bạn đặt bể cá dưới chân bàn thờ hoặc ở không gian thờ cúng thì không những không mang tài lộc vào nhà mà còn phản tác dụng, khiến gia đình gặp họa.

Bởi lẽ, cá thường bơi lội tung tăng, hoạt động nhiều. Đặt dưới chân bàn thờ sẽ làm ảnh hưởng tới sự trang nghiêm, thanh tịnh của nơi thờ cúng. Ngoài ra, bàn thờ tượng trưng cho cõi âm, còn bể cá tượng trưng cho sự sống, coi dương. Đặt bể cá dưới bàn thờ sẽ dẫn đến xung khắc, khiến gia đạo khó yên, tiền bạc đội nón ra đi.

- Tivi

Tivi là một trong những thứ nên tránh đặt dưới bàn thờ. (Ảnh minh họa)

Vì diện tích eo hẹp nên nhiều gia đình thường làm bàn thờ treo ở phòng khách. Với cách thiết kế này, khoảng dưới bàn thờ sẽ trống và nhiều gia đình sẽ tận dụng khoảng không gian đó để đặt tivi.

Tuy nhiên, tivi là một trong những vật dụng nên tránh đặt dưới bàn thờ. Bởi lẽ, tivi là thiết bị phát ra hình ảnh, âm thanh, trong khi đó bàn thờ là nơi linh thiêng, cần đặt ở nơi yên tĩnh.

Đặt tivi dưới bàn thờ sẽ làm ảnh hưởng tới sự thanh tịnh của nơi thờ cúng, từ đó khiến gia chủ dễ bị bề trên quở trách và gặp nhiều xui xẻo cả về sự nghiệp lẫn tài vận, sức khỏe. Tốt hơn hết, bạn nên di chuyển tivi sang vị trí khác, không nên đặt dưới bàn thờ để tránh rước họa vào thân.

- Bình hoa giả

Hoa giả là thứ xuất hiện khá nhiều trên bàn thờ, nhiều nhà vì tiết kiệm chi phí đã đặt hoa giả lên bàn thờ thay vì hoa tươi. Nguyên nhân là do hoa giả bền, không bao giờ lo héo nên tiết kiệm được chi phí mua hoa thờ cúng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đặt hoa giả lên bàn thờ là bất kính với bề trên, gia chủ dễ bị trách phạt mà gặp điều không may.

Nếu lỡ mua hoa giả bày trên bàn thờ, bạn nên dọn ngay đi. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên cất hoa giả dưới chân bàn thờ, vì đây cũng là một đại kỵ. Đặt hoa giả dưới chân bàn thờ có thể sẽ mang lại vô vàn tai ách cho các thành viên trong gia đình. Công việc và tài vận của gia chủ có thể không được thuận lợi như ý, thậm chí là thất thoát tiền bạc, tiền kiếm được thì ít, tiền tiêu thì nhiều. Không những vậy, sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng có thể bị ảnh hưởng ít nhiều.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tác giả: Cẩm Tú

Nguồn tin: arttimes.vn