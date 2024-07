Du lịch Cửa Lò năm 2024: Mãi mãi tuổi 30

1. Loạt dự án hạ tầng thay đổi diện mạo Cửa Lò

Tuyến đường Bình Minh được xem là tuyến đường huyết mạch của TX.Cửa Lò. Sau nhiều nỗ lực, tuyến đường này đã được đầu tư nâng cấp, cải tạo quy mô lớn từ cuối năm 2022. Đến mùa du dịch năm 2024, tuyến đường này cơ bản hoàn thiện, tạo ra những đột phá về không gian đô thị, gây thiện cảm với du khách thập phương về với Cửa Lò.

Đường Bình Minh có mức đầu tư trên 300 tỷ đồng, là công trình trọng điểm của TX.Cửa Lò. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường khác cũng được đầu tư nâng cấp giúp hạ tầng đô thị Cửa Lò ngày càng hoàn thiện khiến bộ mặt của đô thị biển đầu tiên của Việt Nam ngày càng ấn tượng.

Dự án xây dựng tuyến đê kè biển do Sở Du lịch Nghệ An làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 3/12/2020. Công trình kè cấp 4 có sức chịu đựng bão cấp 10 và mực nước biển dâng cao. Chiều dài của tuyến đê (kè biển) được đầu tư xây dựng là hơn 4,3km. Điểm đầu được xác định là Km0+00 tại đường vào đảo Lan Châu, phường Thu Thủy và điểm cuối là Km5+451,99, tiếp giáp tường rào Khu du lịch Vinpearl – Cửa Hội, phường Nghi Hoa, TX.Cửa Lò.

Bờ kè được thiết kế xây dựng kết hợp với đường dạo bộ ven biển, không những đảm bảo chống sạt lở mà còn đáp ứng nhu cầu dạo chơi, đảm bảo an toàn cho du khách tại biển Cửa Lò. Dự án này còn xây dựng 14 tuyến đường ngang, nối từ đường Bình Minh ra đường dạo bộ bãi biển Cửa Lò dài hơn 1,2km, chiều rộng 4m. Tổng giá trị dự toán xây dựng của dự án này là hơn 123 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) gần 112 tỷ đồng và vốn đối ứng hơn 11 tỷ đồng.

Dự án này cơ bản hoàn thiện đã tạo nên một bức tranh mới cho bãi biển Cửa Lò trong mùa du lịch 2024.

Sau đại dịch Covid-19, Cửa Lò gần như không có ngôi nhà cao tầng nào được xây mới nhưng từ cuối năm 2023, đầu năm 2024 đã có những tín hiệu vui khi những dự án lớn đang được nhiều nhà đầu tư triển khai. Đây là 2 dự án, gồm toà tháp đôi chung cư cao 17 tầng và dự án khách sạn quy mô lớn đang trong quá trình hoàn thiện phần thô, dự kiến sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động trong năm 2025.

2. Đổi thay để thắp sáng thêm niềm tự hào lịch sử

Cùng với những đột phá về hạ tầng, điểm nhấn mang tính bước ngoặt của Cửa Lò 2024 đó là việc hoàn thiện và đưa vào hoạt động Khu vui chơi giải trí Cửa Hội. Đây là khu vui chơi đẳng cấp được đầu tư đồng bộ cả ở trên bờ lẫn ngoài đảo, giúp du khách có thêm rất nhiều trải nghiệm khi đến với Cửa Lò.

Dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội (do Công ty cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư) được hoàn thành và mở cửa đón khách từ đầu tháng 6/2024. Dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 3/12/2019. Dự án có quy mô 195,5 ha (nằm trên địa bàn hai phường Nghi Hòa và Nghi Hải), tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Dự án hoàn thành đã giải được bài toàn mà lâu nay lãnh đạo TX.Cửa Lò luôn trăn trở, đó là đến Cửa Lò sẽ chơi cái gì ngoài ăn và tắm biển.

Chùa cổ Song Ngư linh thiêng, huyền ảo sẽ là điểm nhấn về tâm linh, cuốn hút du khách. Khi cáp treo vận hành, việc người dân có nhu cầu ra thăm chùa sẽ dễ dàng hơn.

Phố đêm Nguyễn Huệ được chính thức khai trương từ ngày 25/5/2024, là hoạt động rất ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày thành lập của TX.Cửa Lò. Sự ra đời của phố đêm Nguyễn Huệ Cửa Lò không chỉ có ý nghĩa to lớn về kinh tế, xã hội mà còn góp phần thúc đẩy du lịch địa phương, mang đến cho du khách một điểm đến hấp dẫn và độc đáo khi du lịch đêm ở đây.

Cùng với những dự án lớn nhằm nâng cao năng lực phục vụ du khách, Cửa Lò của 2024 còn đẹp hơn ở những chi tiết nhỏ khi có thêm hàng ngàn điểm check-in dọc các con phố và bãi biển. Những tồn tại của các mùa du lịch trước như tình trạng "chặt chém" về giá hay thu phí gửi xe tuỳ tiện nay đã được quán triệt, đi vào lề lối.

Sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, từ một thị trấn biển; Cửa Lò giờ đã là một đô thị lớn, đạt tiêu chí đô thị loại 1 (TP.Vinh mở rộng) vừa được Chính phủ công nhận. Khi sáp nhập với TP.Vinh thành một, Cửa Lò với sức bật như hiện tại chắc chắn sẽ hội tụ thêm được nhiều điều kiện để cất cánh. Năm sau và những năm sau nữa, Cửa Lò sẽ là ký ức, ký ức đẹp của tuổi 30 tràn đầy tiềm năng và sức bật, hoà vào tiến trình vươn xa và phát triển bền vững của mảnh đất xứ Nghệ.

Thiết kế: Hoàng Yến

Tác giả: Nhóm PVMT

Nguồn tin: nguoiduatin.vn