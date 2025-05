Đảng bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp của các đảng bộ, chi bộ Công an trong tỉnh, cán bộ, đảng viên Phòng CS QLHC về TTXH đã đoàn kết, cộng sự, vượt qua nhiều khó khăn, khắc phục những mặt còn hạn chế, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng phòng CS QLHC về TTXH phát biểu

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng CS QLHC về TTXH đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ CS QLHC về TTXH nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Nổi bật là: Công tác tham mưu đã có nhiều đổi mới, chủ động, nhạy bén, mang tính chiến lược trong công tác quản lý hành chính về TTXH từ đó triển khai thực hiện nhiều chuyên đề nổi bật, với nhiều cách làm hiệu quả (như Dự án sản xuất, cấp quản lý Căn cước công dân, Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Đề án 06); Công tác kiểm tra, hướng dẫn Công an cơ sở theo lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền được chú trọng, kịp thời tháo gỡ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho lực lượng Công an cơ sở; Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân cũng như đóng góp vào thành tích của Công an tỉnh (09 năm liên tiếp được Bộ Công an xếp thư nhất trong toàn lực lượng Công an nhân dân về chỉ số cải cách hành chính).

Các đảng viên trong Đảng bộ biểu quyết, thống nhất thông qua văn kiện Đại hội Đảng cấp trên

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thời gian tới đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Đảng bộ Phòng tiếp tục có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo để xây dựng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị - con người là yếu tố quyết định, mang tính cốt lõi và then chốt. Đối với nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Đảng bộ Phòng tiếp tục chủ động nghiên cứu, phát huy vai trò cơ quan thường trực, tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các chuyên đề công tác trên lĩnh vực Quản lý hành chính, đặc biệt là tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường cường chỉ đạo, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong công tác, chuyển đổi trạng thái từ môi trường làm việc truyền thống sang môi trường điện tử nhằm phục vụ hiệu quả các mặt công tác chuyên môn của lực lượng Quản lý hành chính và yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Các đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới

Tại Đại hội với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 07 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới

Tác giả: Quỳnh Trang - Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn