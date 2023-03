Đám cưới hội tụ dàn siêu xe và xe siêu sang hơn 200 tỷ đồng tại Hà Nội

Your browser does not support the video tag.

Vừa qua, một đám cưới đang "gây bão" mạng xã hội mới đây khi hội tụ dàn siêu xe trăm tỷ và tổ chức quy mô cực lớn tại sân vận động. Kết hôn là dịp trọng đại trong cuộc đời của mỗi người. Vì thế, không ít cô dâu, chú rể muốn có một đám cưới thật rình rang, hoành tráng. Không ít gia đình có điều kiện chẳng tiếc tiền chi mạnh tay để tổ chức ngày vui cho các con thật long trọng, đình đám.

Đặc biệt, đám cưới này được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Nhiều người đi đường đã hiếu kỳ và choáng ngợp trước dàn siêu xe có giá trị không hề nhỏ. Theo hình ảnh và clip, dàn siêu xe này đã được một nhân vật tham gia đám cưới huy động cho cháu trai mình.

Gần như toàn bộ các hãng xe đình đám đều hội tụ tại đây: Ferrari ROMA, Rolls-Royce Phantom, Bentley, Rolls-Royce Cullinan, LX570 và Range Rover SVAutobiography,... Tất cả đều là những chiếc siêu xe và xe siêu sang có giá thành từ vài tỷ đến vài chục tỷ.

Đáng kể và nổi bật nhất chính là chiếc Rolls-Royce Phantom bản giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới, mẫu Sedan Flying Spur V8 thế hệ thứ 2 giá trên 10 tỷ đồng và Continental GT V8 bản kỷ niệm 100 năm giá trên 20 tỷ đồng..., cùng rất nhiều những mẫu xe sang giá hàng chục tỷ đồng khác. Ước tính giá trị dàn xe này lên đến vài trăm tỷ đồng.

Không chỉ ấn tượng với quy mô của dàn siêu xe và xe siêu sang thì nhiều người còn bình luận thêm về độ chịu chơi tổ chức tiệc cưới. Theo nhiều người bình luận, chú rể là là cháu trai của một "bà chủ" sở hữu showroom siêu xe tại Việt Nam. Đó cũng là lý do mà đám cưới không thể vắng mắt những siêu xe đình đám.

Nguồn ảnh: Facebook OFFB

Tác giả: Ngọc Hoàng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn