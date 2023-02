Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Trong năm 2022, công tác bảo đảm an ninh hàng không được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương đã được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; vai trò của Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố đặc biệt là lực lượng công an các địa phương đã được nâng cao, cùng với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không là nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các cảng hàng không.

Theo thống kê, năm 2022, cả nước xảy ra 680 vụ việc vi phạm an ninh hàng không dân dụng (tăng 445 vụ so với năm 2021). Trong đó, số vụ việc hành khách bị từ chối nhập cảnh tăng mạnh (340 vụ năm 2022 so với 02 vụ năm 2021); số vụ việc trộm cắp tăng 73 vụ; số vụ việc gây rối trật tự, mang vật phẩm nguy hiểm tăng nhẹ; có 02 vụ đe doạ khủng bố.

Trong 11 tháng năm 2022 (tính từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/11/2022), lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay đã nhận được 472 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 01 tai nạn (hoạt động bay huấn luyện phi công cơ bản) và 89 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn (07 mức C và 82 mức D), không xảy ra sự cố nghiêm trọng…

Vụ việc vi phạm an ninh hàng không được xử lý kịp thời, các cảng vụ hàng không, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và đơn vị xảy ra vi phạm đã tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân ngay sau khi xảy ra các vụ việc và xử lý theo thẩm quyền, không để xảy ra mất an ninh, an toàn đối với các hoạt động của ngành hàng không.

Các sự cố uy hiếp an toàn cao và sự cố nghiêm trọng xảy ra đã được Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp và các yếu tố ảnh hưởng nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, chú trọng đến việc giám sát công tác khắc phục sau khi xảy ra sự cố của các tổ chức, đơn vị.

Các doanh nghiệp hàng không đã thực hiện công tác đảm bảo an ninh hàng không kịp thời và hiệu quả, thực hiện nghiêm công tác tăng cường an ninh. Đối với các vi phạm về quy định an ninh hàng không, sau khi phát hiện, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã hướng dẫn hành khách thực hiện đúng quy định; các doanh nghiệp đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không…

Tại Nghệ An, trong năm 2022, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hành khách đi máy bay chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng; thường xuyên phối hợp với lực lượng an ninh sân bay và các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời các tình huống gây nguy cơ mất an toàn, an ninh hàng không… Trong năm 2022, tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh, các lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An đã phối hợp với an ninh hàng không của Cảng phát hiện, tiến hành xử lý 01 vụ hành khách mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ sai quy định; 20 vụ dẫn giải các đối tượng vi phạm qua đường hàng không; 01 vụ vi phạm khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, các Bộ, ngành, địa phương liên quan phải luôn nỗ lực phấn đấu để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát an ninh, an toàn, duy trì hệ thống tiêu chuẩn, chất lượng để đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực hệ thống giám sát an ninh, an toàn hàng không quốc gia và các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch năm 2023 của Ủy ban an ninh hàng không quốc gia; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống khủng bố, phá hoại, cháy nổ tại các cơ quan, tổ chức, công trình hàng không.

Đồng thời, tiếp tục cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam nhằm tuân thủ các Tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế và phù hợp thực tiễn hoạt động của hàng không dân dụng Việt Nam. Các Cảng vụ hàng không tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, trong đó tập trung vào việc tuân thủ các quy định về an toàn, khuyến cáo an toàn, chỉ thị an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.

Các đơn vị, doanh nghiệp hàng không tích cực xây dựng các giải pháp tăng cường hiệu quả kinh doanh, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế sau đại dịch. Tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác và có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo sức khỏe cán bộ công nhân viên, người lao động. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị Công an, Quân đội và Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cảng hàng không, sân bay...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố các địa phương tiếp tục chỉ đạo công an địa phương, chính quyền cơ sở nâng cao nhận thức pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động của các Ban chỉ huy khẩn nguy cảng hàng không, sân bay theo đúng quy định; rà soát quy chế hoạt động, thực hiện nghiêm công tác báo cáo đối với UBND tỉnh/thành phố bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

