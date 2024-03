Đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách mùa lễ hội

Lễ hội Đền Cờn tại Nghệ An là một trong những lễ hội đáng chú ý với những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc. Đây là một sự kiện diễn ra từ ngày ngày 19 đến 21 tháng Giêng âm lịch (tức ngày 27-29/2).

Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT trong lễ hội đầu xuân.

Lễ hội Đền Cờn không chỉ là dịp để du khách thập phương chiêm bái, mà còn là dịp tham gia vào các hoạt động văn hóa truyền thống và các trò chơi dân gian đầy sôi động. Các hoạt động như diễn trận thủy chiến giả gắn với truyền thuyết xây đền, đu tiên, đấu vật, đánh cờ người, đua thuyền rồng, hát tuồng, chèo, chầu văn và nhiều trò chơi khác tạo nên một không khí phấn khích đón chào mùa xuân, đem lại nhiều niềm vui cho du khách. Chính vì thế, lễ hội luôn thu hút một lượng lớn người khách thập phương tham gia.

Để đảm bảo ANTT dịp lễ hội này, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã phối hợp các lực lượng tiến hành kiểm tra các thiết bị cháy nổ, phân công lực lượng để phân luồng, hướng dân giao thông trên các tuyến đường hướng về khu vực diễn ra lễ hội, tránh để tình trạng ùn tắc giao thông. Để đảm bảo ANTT cho lễ hội, hệ thống camera với 36 mắt rõ nét cũng được lắp đặt ở tất cả các vị trí trọng yếu để dễ dàng phát hiện các trường hợp có ý định thực hiện hành vi móc túi hay trộm cắp tài sản, đảm bảo an toàn cho du khách khi dự lễ.

Lễ hội Đền Vua Mai năm 2024 cũng là một lễ hội nổi tiếng trên địa bàn, được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 22 - 24/2/2024 với nhiều hoạt động đặc sắc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, trải nghiệm của người dân và du khách thập phương. Điều ghi nhận, mặc dù số lượng người đến với lễ hội rất đông, tuy nhiên, lễ hội đã diễn ra an toàn.

Lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, hằng năm, cứ dịp đầu Xuân năm mới, du khách đến với chiêm bái, tham quan các Khu di tích lịch sử trên địa bàn sẽ rất đông, do đó, cùng với huy động lực lượng Công an huyện, Công an các xã vùng lân cận tổ chức cắm chốt, phân luồng, bảo đảm trật tự ATGT. Đồng thời, phối hợp với các Ban Quản lý Khu Di tích thường xuyên tuần tra, nhắc nhở du khách nâng cao cảnh giác, tự phòng ngừa và bảo vệ tài sản cá nhân. Công an huyện còn chủ động nắm và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, nhất là hành vi trộm cắp, móc túi tại các nơi tập trung đông người, nơi thờ tự... Nhờ đó, tình hình ANTT luôn được bảo đảm; các dịch vụ, hàng quán tại lễ hội được quản lý chặt chẽ.

Theo thống kê, từ ngày mùng 1 Tết đến nay, đền Ông Hoàng Mười thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã đón trên 10.000 lượt du khách, trong đó, phần lớn đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Xác định lượng khách đi lễ đền đầu năm rất đông, dễ phát sinh những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, Công an huyện Hưng Nguyên đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Di tích đền Ông Hoàng Mười triển khai lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh tại khu di tích này.

Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh, trật tự, dịp này, lực lượng Cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh cũng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các nhà xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Phòng cũng chỉ đạo các đội, trạm phối hợp với Công an các địa phương tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm như chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, nhất là nồng độ cồn... Các đội, trạm sẽ phối hợp với Công an các địa phương tích cực tuyên truyền và triển khai kiểm tra, xử lý trên các tuyến giao thông, nhất là vào buổi trưa, tối, các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày hội.

Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an 21 huyện, thành, thị đồng loạt triển khai các tổ công tác để kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm nói chung, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường do địa phương quản lý, với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", bất cứ ai vi phạm đều bị xử lý. Công tác điều tiết, phân luồng tránh xảy ra ùn tắc tại các điểm di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, các điểm văn hóa tâm linh cũng được Công an các địa phương chủ động.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân