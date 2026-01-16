Đã tìm được thủ phạm đập kính ô tô trong đêm ở Nghệ An

Ngày 16/1, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho hay, Nguyễn Văn Sơn (SN 1967), trú tại khối 15, phường Trường Vinh đã bị triệu tập để đấu tranh làm rõ hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại đối tượng đập phá ô tô. (Ảnh cắt từ video).

Trước đó, ngày 12/1, Công an phường Trường Vinh nhận tin báo của anh L.Đ.C. (SN 1995), trú tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại phường Trường Vinh về việc xe ô tô của gia đình anh C. mang BKS 37C-457.XX để trước nhà tại đường Phan Đăng Lưu (khối 15, phường Trường Vinh) bị đập phá, làm vỡ kính chắn gió phía trước và nhiều bộ phận ngoại thất khác.

Công an phường Trường Vinh tiếp cận hiện trường, điều tra. Nhận định đối tượng có hành vi liều lĩnh, xem thường pháp luật, Công an phường Trường Vinh chủ trì, phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để làm rõ.

Đến chiều 13/1, Công an phường Trường Vinh bắt giữ Nguyễn Văn Sơn, là người sống cạnh nhà anh C.

Đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tại cơ quan Công an, ban đầu đối tượng quanh co chối tội, song trước những chứng cứ chặt chẽ của cơ quan điều tra, đối tượng sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, khoảng 5h40 ngày 12/1, Sơn dùng xà cạy kim loại đập nhiều lần vào xe ô tô của anh C., gây hư hỏng tài sản.

Hiện, công an đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Tác giả: Bá Thăng - CTV Hải Chi

Nguồn tin: Báo VOV