Công an xã phối hợp ngăn chặn vụ chuyển 1 tỉ đồng cho kẻ lừa đảo mạo danh Đội trưởng điều tra

Khoảng 17h ngày 3/3, Công an xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu tiếp nhận tin báo của chị Lê Thị H. (SN 1970, trú tại xóm 4, xã Diễn Yên) với nội dung, 13h cùng ngày có 1 đối tượng gọi điện thoại cho chị H. tự xưng là Đội trưởng Đội điều tra phòng chống tội phạm kinh tế thông báo chị H. có số tiền lớn gửi tại Ngân hàng Agribank bị rò rỉ thông tin, nếu không kịp thời bảo mật sẽ mất số tiền trên.

Với sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an, gia đình chị H. đã nhận lại được số tiền 1 tỷ đồng khi bị lừa đảo.

Đối tượng đe doạ chị H. cung cấp thông tin cá nhân liên quan, yêu cầu chị H. chuyển số tiền 1 tỷ vào số tài khoản 10887516758 mang tên Đỗ Văn Quỳnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và không để cho người khác biết. Không một chút nghi ngờ, chị H. ngay sau đó đã đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Lý làm thủ tục rút sổ tiết kiệm và chuyển số tiền 1 tỷ đồng cho đối tượng. Sau khi chuyển tiền xong, không liên lạc lại được với đối tượng, nghi ngờ đã bị lừa nên chị trình báo với cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Diễn Yên đã khẩn trương báo cáo lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo xác minh, làm rõ. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Diễn Yên ngay lập tức làm thủ tục yêu cầu Ngân hàng Agribank xác minh, đình chỉ ngay giao dịch chuyển tiền do chị H. thực hiện. Qua đó, đã kịp thời ngăn chặn được hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sải” của đối tượng xấu, bảo vệ được tài sản lớn của công dân.

Đến ngày 6/3, Công an huyện Diễn Châu, Công an xã Diễn Yên đã phối hợp với Ngân hàng Agribank trao trả số tiền 1 tỷ đồng cho gia đình chị H. Cảm kích trước sự nhiệt tình và trách nhiệm của lực lượng Công an, chị H. đã viết thư cảm ơn Công an huyện Diễn Châu và Công an xã Diễn Yên luôn.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu; để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an xã, thị trấn, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân