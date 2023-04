Con trai khóc nức nở khi phát hiện bố ngoại tình nhờ một bức ảnh, sự thật phía sau dở khóc dở cười

Thời điểm chúng ta chụp ảnh cưới thường là lúc trẻ, giữa tuổi thanh xuân, vì vậy sau nhiều năm trôi qua, ngoại hình so với lúc chụp ảnh cưới chắc hẳn sẽ có một vài điểm thay đổi. Chính điều này đã gây nên một tình huống hết sức dở khóc dở cười trong một gia đình tại Thái Lan.

Theo trang Sanook đưa tin, vào ngày 21/4/2023 vừa qua, một người phụ nữ tên Mae Som đã đăng tải một video lên ứng dụng TikTok. Trong video, con trai của cô Mae Som đang cầm một tấm ảnh và khóc nức nở. Cậu bé tố cáo bố mình ngoại tình với người phụ nữ khác, không còn yêu vợ con nữa, gia đình từ nay sẽ tan nát. Ban đầu, cô Mae Som không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết tại sao con trai lại nói về bố như vậy trong khi gia đình họ đang rất hạnh phúc, chỉ đến khi xem tấm ảnh con trai cầm cô mới hiểu.

Hóa ra cách đây vài ngày, con trai của cô Mae Som đã vào phòng bố mẹ và lục được một tấm ảnh cưới của bố mẹ thời trẻ. Cậu bé nhận ra người đàn ông trong bức ảnh là bố mình nhưng lại cảm thấy người phụ nữ trong ảnh không giống mẹ mình một chút nào. Chính vì thế, cậu bé mới òa khóc thảm thiết, cho rằng bố mình đang ngoại tình với người phụ nữ khác và bỏ mặc vợ con. Mặc dù người bố đã cố gắng giải thích nhưng cậu bé chỉ càng khóc to hơn.

Trên thực tế, đó chính là tấm ảnh cưới của vợ chồng cô Mae Som. Tuy nhiên sau khi kết hôn và sinh con, ngoại hình của cô Mae Som đã có nhiều thay đổi so với trước. Cô tăng hơn 15 kg so với hồi chụp ảnh cưới. Ngoài ra, lúc chụp ảnh, cô Mae Som đã trang điểm khá đậm so với phong cách thường ngày của mình. Không những thế, khi cuộc sống khấm khá hơn, cô Mae Som cũng đã can thiệp thẩm mỹ bằng cách cắt mắt 2 mí và tiêm chất làm đầy vào 2 bên khóe miệng. Về cơ bản, ngoại hình của cô Mae Som không khác quá nhiều so với trước nhưng do con trai cô còn nhỏ nên không nhận thức được điều đó.

Cuối cùng, vợ chồng cô Mae Som đã phải hết lời an ủi con trai để cậu bé hiểu rằng bố mình không hề ngoại tình. Người bố cũng khẳng định đi khẳng định lại với con trai rằng người trong ảnh chính là mẹ và anh ấy sẽ không bao giờ chụp ảnh cùng người phụ nữ khác. Cô Mae Som cũng tự hứa rằng sẽ cố gắng giảm cân trong thời gian tới để bản thân trở nên đẹp hơn, cũng như lấy lại niềm tin nơi con trai mình.

Sau khi đoạn video này được đăng tải lên TikTok, nó đã nhận được gần 11 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận hài hước từ cư dân mạng:

"Tôi cười đến phát khóc luôn, đúng là không gì ngây thơ bằng trẻ con".

"Không biết nên khóc hay nên cười. Cậu bé dễ thương quá".

"Điều đó chứng tỏ cậu bé là người giàu tình cảm và vô cùng yêu thương gia đình mình".

Tác giả: KHÁNH HẰNG

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn