Cô gái nhảy ra giữa đường chặn đầu ôtô để nhặt đồ, hành động sau đó khiến tài xế vừa nhìn liền tha thứ

Tham gia giao thông ắt hẳn sẽ không tránh khỏi những tình huống bất ngờ, không thể lường trước. Chính vì vậy có không ít những tai nạn nguy hiểm, nhưng cũng có nhiều tình huống "dở khóc, dở cười".

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống khá nguy hiểm khi bác tài đang cho lái xe khách trên đường quốc lộ. Theo dõi đoạn video được quay từ camera lộ trình xe khách, có thể thấy ô tô đang đi trên đường thì bất ngờ giảm tốc độ vì sự xuất hiện của một cô gái trẻ. Cô này đột ngột "nhảy" ra giữa đường, rồi cúi xuống nhặt đồ dường như vừa bị đánh rơi.

May mắn bác tài đã nhìn thấy cô gái và cho phanh xe, giảm tốc độ. Sau khi nhặt được đồ của mình, cô gái trẻ cũng cảm thấy lỗi sai khi chặn đầu ô tô gây nguy hiểm nên đã vội vàng vừa chạy vào lề đường vừa cúi đầu tỏ ý xin lỗi bác tài.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người "hú hồn" trước pha lao ra giữa đường liều lĩnh của cô gái trẻ. Có ý kiến góp ý rằng tình huống trên quả thực quá nguy hiểm nếu bác tài không nhìn thấy cô đang lom khom nhặt đồ ở phía dưới.

Ngoài ra, không ít người bày tỏ sự khen ngợi cô gái trẻ trước thái độ cư xử sau khi gây ra tình huống khá nguy hiểm cho tài xế xe khách cũng như chính bản thân mình.

"May mà tài xế nhìn thấy trước rồi, chứ không nguy hiểm quá",

"Thái độ sau đó của bạn ấy rất đáng khen. Chính cô gái cũng biết là mình sai nên đã chủ động cúi đầu xin lỗi",

"Hi vọng đây cũng là bài học cho nhiều người tham gia giao thông. Làm rơi đồ rồi vội vàng nhặt đồ trên đường là tình huống khá phổ biến",...

Dù sự việc không dẫn đến va chạm nguy hiểm, nhưng đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người. Muốn nhặt đồ rơi giữa đường cũng phải chú ý quan sát trước sau, xe cộ, không nên làm liều, đột ngột xông ra đường khiến tài xế bị động, dễ gây ra tai nạn đáng tiếc.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn