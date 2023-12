Clip: Nghi nhầm chân ga, tài xế đâm gục người phụ nữ trên vỉa hè

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Kazan, Nga, và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một chiếc xe ô tô màu đỏ đang lưu thông trên đường thì bất lao lên vỉa hè, tông trúng người phụ nữ đi bộ.

Cú tông mạnh khiến người phụ nữ văng về phía trước. Chiếc ô tô sau đó đâm mạnh vào cột điện rồi dừng lại.

Tại hiện trường, đầu chiếc xe bị vỡ nát phần đầu. Người phụ nữ cũng đứng dậy ngay sau đó. Được biết, sau vụ tai nạn, nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra.

Nguyên nhân được cho là tài xế đạp nhầm chân ga.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn