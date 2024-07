CLIP: Hai cô gái "hỗn chiến", nhiều người không can ngăn mà còn cổ vũ

Your browser does not support the video tag.

Ngày 10-7, một lãnh đạo UBND thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết công an đang điều tra làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh 2 người phụ nữ đánh nhau được lan truyền trên mạng xã hội.

"Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cái Nước đã chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ xác minh các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định" – vị này thông tin.

Hai cô gái trẻ đánh nhau lúc giữa đêm trước sự cổ vũ của nhiều người

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 35 phút cùng ngày, tài khoản Facebook tên "Mai Huỳnh" đã đăng tải nội dung: "Tao tuyên bố với… l. chơi đánh lộn không lại đem lưỡi lam rạch tao. Mày còn ở Cái Nước…Full video dưới bình luận. Mày đã dơ, cách chơi cũng quá dơ. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên hoặc gặp liên hệ em".

Bên dưới phần bình luận của tài khoản trên có đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh 2 cô gái trẻ nắm tóc, đánh đá nhau "tụi bụi" trước sự chứng kiến và cổ vũ của nhiều người. Sau đó, trên cơ thể người phụ nữ mặc áo thun trắng có một số vết thương nghi do bị "đối thủ" dùng lưỡi lam rạch. Vụ "hỗn chiến" này được cho là xảy ra ở thị trấn Cái Nước.

Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải nhưng status trên đã nhận được hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Theo ghi nhận của phóng viên, đến 9 giờ 54 phút hôm nay thì tài khoản "Mai Huỳnh" đã gỡ bỏ nội dung đăng tải trước đó khỏi trang cá nhân.

Tác giả: Vân Du

Nguồn tin: Báo Người lao động