CLIP: Dựng nêu, 5 người bị điện giật nằm quằn quại trên vỉa hè

Tối 22-1, ThS-BSCKII Nguyễn Văn Vỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy, TP Huế, xác nhận đã chuyển 5 bệnh nhân bị điện giật trong lúc dựng nêu lên tuyến trên để tiếp tục điều trị sau khi tiến hành cấp cứu.

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội quay cảnh những người này nằm quằn quại trên vỉa hè, cạnh bên là một cây nêu, trong tình trạng đau đớn. Nhiều người kêu cứu, tìm cách ngắt điện và sau đó đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy cấp cứu.

5 bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy cấp cứu trong tình trạng bị bỏng do điện giật. Trong đó có 3 người, gồm 2 phụ nữ và một người đàn ông, bị khá nặng -bỏng khoảng 2/3 cơ thể với những vết thương ở lưng, mặt, tay chân…

Vì vậy, ThS-BSCKII Nguyễn Văn Vỹ đã tiến hành "báo động đỏ" toàn trung tâm y tế để khẩn trương cấp cứu bệnh nhân.

Các bác sĩ của tất cả các khoa thuộc Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy đã tích cực sử dụng thuốc chống sốc để cấp cứu, sau 30 phút thì các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Trước tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy đã liên hệ Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 TP Huế để điều lực lượng, phương tiện về chở bệnh nhân lên tiếp tục cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo ThS-BSCKII Nguyễn Văn Vỹ, thông tin từ những người đưa bệnh nhân đến cấp cứu cho biết những người này đều trú tại đường Nguyễn Viết Phong, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, gặp nạn khi dựng cây nêu và bị điện giật.

"Cây nêu họ dựng bằng tre cao khoảng 10 mét, còn tươi, trên còn đọt và lá. Khi 5 người này dựng lên thì vướng vào dây điện cao thế ở phía trên nên bị giật. Khi chuyển vào viện nhiều người có biểu hiện nói sảng như hỏi vì sao mình vào viện" - ThS-BSCKII Nguyễn Văn Vỹ cho biết.

