Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định quay clip xe tập lái vi phạm, yêu cầu giám đốc sở xử lý

Sáng 24-2, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Bình Định vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh về việc tăng cường quản lý giáo viên chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định đào tạo lái xe.

Clip ghi lại xe tập lái có dấu hiệu vi phạm do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn gửi Giám đốc Sở GTVT, yêu cầu kiểm tra, xử lý

Theo Sở GTVT Bình Định, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng một số trường hợp xe tập lái chạy tốc độ thấp hơn xe khác đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cụ thể, chiều 20-2, xe tập lái biển số 77B-025.76 của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định tham gia giao thông trên đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nhưng chạy với tốc độ thấp hơn xe khác đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy theo quy định.

Qua đó, Sở GTVT Bình Định yêu cầu Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định kiểm tra, xử lý giáo viên hướng dẫn xe tập lái này; báo cáo kết quả trước ngày 25-2.

Ngoài yêu cầu xử lý vụ việc trên, Sở GTVT Bình Định còn yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh tăng cường quản lý giáo viên chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định về đào tạo lái xe. Trong đó, cần quán triệt quy tắc "phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải".

Xe tập lái có dấu hiệu vi phạm khi đang lưu thông trên đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, chiều 20-2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn trên đường đi công tác qua đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội thì phát hiện xe tập lái 77B-025.76 có dấu hiệu vi phạm như đã nêu trên.

Ngay sau đó, ông Phạm Anh Tuấn đã quay lại clip rồi gửi lãnh đạo Sở GTVT Bình Định yêu cầu kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm này; đồng thời chấn chỉnh công tác đào tạo lái xe trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định, sau khi nhận văn bản trên của Sở GTVT, đơn vị đã yêu cầu giáo viên hướng dẫn xe tập lái 77B-025.76 làm báo cáo giải trình. Giáo viên này đã thừa nhận để xảy ra lỗi vi phạm như đã nêu, nhưng là do xử lý tình huống vào thời điểm đó chứ không phải cố tình.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động